Kelemen sa v AHL presadil tretíkrát za sebou, Chromiak a Studenič 0+1

New York 7. marca (TASR) - Traja slovenskí hokejisti bodovali v noci na štvrtok v nižšej zámorskej súťaži AHL. Miloš Kelemen sa presadil v treťom zápase za sebou v drese Tucson Roadrunners. Marián Studenič (Coachella Valley Firebirds) a Martin Chromiak (Ontario Reign) zaznamenali zhodne po jednej asistencii.



Dvadsaťštyriročný Kelemen skóroval v 59. minúte, keď strelou z vlastného pásma trafil do prázdnej bránky a rozhodol o triumfe Tucsonu nad Calgary Wranglers 3:2. Útočník zaznamenal trinásty gól v sezóne a bodoval v štvrtom z uplynulých piatich duelov. V tejto sezóne odohral 39 zápasov a získal 23 bodov (13+10). Roadrunners zvíťazili len v treťom z predchádzajúcich jedenástich stretnutí. Jeho spoluhráč a krajan Patrik Koch nebodoval.



Chromiak pomohol asistenciou k triumfu Ontaria nad Abbotsford Canucks 5:3. Dvadsaťjedenročný krídelník sa zapísal do kanadského bodovania po dvoch dueloch. Nastúpil v 53 zápasoch a získal 24 bodov (12+12). Reign uspeli šiestykrát v rade.



Rovnako asistenciu si pripísal aj Studenič. Jeho Coachella však prehrala na ľade San Diega Gulls 3:4 po samostatných nájazdoch. Studenič je najproduktívnejším Slovákom v AHL, keď v 48 stretnutiach dosiahol 31 bodov (12+19).