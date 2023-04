Kelemen strelil gól a prispel k triumfu Tusconu, Nemec s asistenciami

New York 22. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Miloš Kelemen strelil v noci na sobotu gól a prispel k víťazstvu Tusconu. Ten vyhral na ľade Coachelly 4:3 a vyrovnal stav barážovej série o play off na 1:1. Jeho krajan Šimon Nemec asistoval v noci na sobotu pri oboch góloch Uticy. Tá triumfovala v rovnakej fáze nad Laval Rocket 2:1 pp.



Utica vyhrala oba zápasy a vybojovala si postup do ďalšej fázy, v ktorej ju čaká najlepší tím Severnej divízie Toronto Marlies. Pre Nemca to boli prvé body v nadstavbovej časti. Tuscon zabojuje o postup v noci na pondelok na ľade súpera.