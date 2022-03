Kelemenov gól poslal Mladú Boleslav do štvrťfinále

5. zápasy predkola play off /na 3 víťazstvá/:



HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)



Góly: 8. Fridrich, 43. Flick, 60. Krenželok - 7. Tomeček



/konečný stav série 3:2, postúpili Vítkovice/







HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 2:3 (0:1, 1:1, 0:1)



Góly: 30. Bulíř (ČEREŠŇÁK), 51. Schleiss (ČEREŠŇÁK) - 15. Kotala, 40. Flynn, 47. KELEMEN



/konečný stav série 2:3, postúpila Mladá Boleslav/

Praha 17. marca (TASR) - Slovenský hokejista Miloš Kelemen strelil víťazný gól, ktorým rozhodol o postupe svojho tímu BK Mladá Boleslav do štvrťfinále play off českej extraligy.V rozhodujúcom piatom stretnutí predkola play off skóroval v 47. minúte na ľade Škody Plzeň a poslal hostí do vedenia 3:1. Domáci dokázali znížiť, prehru 2:3 v zápase i v celej sérii však neodvrátili. Slabou náplasťou pre obrancu Plzne Petra Čerešňáka boli dva body za asistencie.