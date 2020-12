Kemp San Jose sa pre koronavírusové opatrenia uskutoční v Arizone

Santa Clara 21. decembra (TASR) - Hokejisti San Jose absolvujú prípravný kemp na novú sezónu NHL v štáte Arizona. Najnovšie opatrenia v boji proti ochoreniu COVID-19 neumožňujú v kalifornskom okrese Santa Clara, kde Sharks sídlia, do 8. januára trénovať ani profesionálnym tímom.



Sharks sa v predchádzajúcom ročníku nedostali do play off, preto začnú kemp už 31. decembra. Informáciu pre portál sportsnet.ca potvrdil generálny manažér klubu Doug Wilson. Z rovnakých dôvodov museli Santa Claru opustiť aj hráči San Fransisca 49ers v súťaži amerického futbalu NFL, ktorí zostávajúce domáce zápasy odohrajú takisto v Arizone.



Základná časť novej sezóny NHL, ktorá sa začne 13. januára, bude mať len 56 zápasov. V prípade, že sa opatrenia v Santa Clare nezmenia ani po štarte sezóny, budú Sharks podľa Wilsona hľadať riešenia, kde odohrajú domáce zápasy.