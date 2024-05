Kempe posilní Švédov, Forsberg sa ospravedlnil z rodinných dôvodov

Štokholm 4. mája (TASR) - Adrian Kempe posilní švédsku hokejovú reprezentáciu na MS v Prahe a Ostrave. Útočník Los Angeles to oznámil v piatok večer. Kings vypadli v 1. kole play off NHL s Edmontonom Oilers 1:4 na zápasy. Vylúčená je účasť Filipa Forsberga, ktorého Nashville prehral s Vancouverom (2:4 na zápasy), krídelník odmietol pozvánku z rodinných dôvodov, s manželkou čakajú prvé dieťa. Švédi sú siedmi súperi Slovenska v základnej B-skupine.



"Bol to smutný koniec sezóny, keď sme vypadli z play off proti Edmontonu Oilers. Chcem hrať ďalej. Bolo by pekné mať možnosť niečo vyhrať," uviedol Kempe podľa švédskych médií. V tejto sezóne odohral za Kings 77 zápasov v základnej časti a získal 75 bodov (28+47), v play off pridal 5 duelov a zaznamenal štyri góly a asistenciu. Kempe sa predstaví na štvrtom svetovom šampionáte, v roku 2018 s "troma korunkami" získal zlato.



"Tre Kronor" by mohol posilniť aj jeho spoluhráč z klubu Viktor Arvidsson. Severania už predtým oznámili niekoľko posíl z NHL, medzi tie najvýraznejšie patria obrancovia Erik Karlsson, Victor Hedman a Rasmus Dahlin či útočníci Joel Eriksson Ek a Lucas Raymond. Švédi budú 21. mája záverečný súper Slovákov v ostravskej B-skupine, v nej sa predtým stretnú aj s USA, Poľskom, Nemeckom, Kazachstanom, Lotyšskom a Francúzskom