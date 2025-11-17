Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kempe sa dohodol s LA Kings na osemročnej zmluve v hodnote 85 miliónov

Na snímke Adrian Kempe z Los Angeles Kings. Foto: TASR/AP

Dvadsaťdeväťročný Kempe odohral všetkých desať sezón vo svojej zámorskej kariére v drese Kings, v 649 stretnutiach nazbieral 420 bodov (200+220).

Los Angeles 17. novembra (TASR) - Švédsky hokejový útočník Adrian Kempe sa s klubom NHL Los Angeles Kings dohodol na novej osemročnej zmluve v celkovej hodnote 85 miliónov amerických dolárov. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na svoje zdroje. Klub zatiaľ oficiálne o kontrakte neinformoval.

Dvadsaťdeväťročný Kempe odohral všetkých desať sezón vo svojej zámorskej kariére v drese Kings, v 649 stretnutiach nazbieral 420 bodov (200+220). Jeho nová zmluva bude platiť až do sezóny 2033/2034 s priemerným ročným platom 10,625 milióna dolárov. V lete sa mohol stať neobmedzeným voľným hráčom.

Krídelník nastrieľal v uplynulých štyroch sezónach zakaždým aspoň 28 gólov. V minulom ročníku si pripísal 73 bodov (35+38) v 81 zápasoch, v prebiehajúcej sezóne je líder tímu s 19 bodmi v 19 stretnutiach. V drese Švédska by sa mal predstaviť aj na februárových ZOH v Taliansku.
.

