Kempy NHL štartujú po historicky krátkej prestávke, so 16-17 Slovákmi

Zoznam slovenských hokejistov v prípravných kempoch klubov NHL:



Anaheim Ducks - Roman Durný (b)*

Calgary Flames - Martin Pospíšil (ú)*, Adam Ružička (ú)*

Dallas Stars - Andrej Sekera (o)

Los Angeles Kings - Martin Chromiak (ú)**

New Jersey Devils - Tomáš Tatar (ú), Marián Studenič (ú)*, Christián Jaroš (o)*

New York Islanders - Zdeno Chára (o), Richard Pánik (ú)

New York Rangers - Adam Húska (b)*

Tampa Bay Lightning - Erik Černák (o), Maxim Čajkovič (ú)*

Vancouver Canucks - Jaroslav Halák (b)

Vegas Golden Knights: Jakub Demek (ú)**

Washington Capitals - Martin Fehérváry (o)*

Colorado Avalanche - Matej Kašlík (ú)** ??



*-dvojcestná zmluva

**-bez zmluvy s klubom NHL

New York 22. septembra (TASR) - Necelé tri týždne pred začiatkom novej sezóny hokejovej NHL sa v zámorí rozbiehajú tradičné prípravné kempy. O miesto v prvých tímoch NHL bude bojovať minimálne 16 slovenských hokejistov. Na ľad sa hráči vracajú po najkratšej letnej prestávke v histórii NHL. Hokejisti Tampy Bay Lightning so slovenským obrancom Erikom Černákom dvihli Stanleyho pohár nad hlavy pred necelými 80 dňami. Do profiligy vstupuje nový tím Seattle Kraken, súťaž sa tak rozrástla na 32 účastníkov. Nová sezóna štartuje 12. októbra.Jednocestnú zmluvu pred budúcu sezónu má podpísaných šesť slovenských hokejistov. V Dallase Stars pokračuje obranca Andrej Sekera, v novom tíme New Jersey Devils sa predstaví Tomáš Tatar, do staronového prostredia v New Yorku Islanders sa vrátil najstarší aktívny hráč NHL obranca Zdeno Chára, ktorého spoluhráčom bude útočník Richard Pánik, v Tampe Bay pokračuje dvojnásobný víťaz Stanley Cupu obranca Erik Černák a brankár Jaroslav Halák sa sťahoval do Kanady, kde si oblečie dres Vancouveru Canucks.Ďalších osem slovenských hokejistov má podpísanú dvojcestnú zmluvu, sú to brankár Roman Durný (Anaheim Ducks), útočníci Martin Pospíšil a Adam Ružička (obaja Calgary Flames), obranca Christián Jaroš a útočník Marián Studenič (obaja New Jersey), brankár Adam Húska (New York Rangers), útočník Maxim Čajkovič (Tampa Bay Lightning) a obranca Martin Fehérváry (Washington Capitals). O zmluvu zabojujú Martin Chromiak, ktorý sa úspešne predviedol v nováčikovskom kempe Los Angeles Kings, útočník Jakub Demek (Vegas Golden Knights), ktorý bol v tomto roku jediným draftovaným Slovákom a šancu možno dostane aj center Matej Kašlík, ale Colorado ešte svoju súpisku do kempu nezverejnilo.Slovenský hokej bude mať zastúpenie v kempoch 11, alebo 12 klubov. Najviac slovenských hráčov je v New Jersey (štyria), po dvoch sú v Tampe Bay, New Yorku Islanders a Calgary.V rámci tréningových kempov odohrajú kluby niekoľko prípravných zápasov, ich program sa začne už tento víkend. Po mladých nádejach sa budú postupne do duelov zapájať aj hlavné opory svojich tímov.Základná sezóna NHL odštartuje 12. októbra dvomi zápasmi. Obhajca Stanley Cupu Tampa Bay privíta Pittsburgh Penguins a nováčik NHL Seattle sa predstaví na ľade Vegas. Prvý domáci večer čaká Kraken v sobotu 23. októbra, keď Seattle privíta susedných Vancouver Canucks vo svojej hale Climate Pledge Arena. V základnej časti 2021-22 sa odohrá spolu 1312 zápasov - každý klub nastúpi na 82 duelov. Vo februári bude v NHL prestávka, pretože hráči profiligy sa predstavia na zimných olympijských hrách v Pekingu.