Keňa potvrdila záujem usporiadať MS 2025

Nairobi 5. októbra (TASR) - Keňa potvrdila záujem zorganizovať v hlavnom meste Nairobi atletické majstrovstvá sveta v roku 2025. Svetový šampionát by sa tak prvýkrát v histórii konal na africkom kontinente.



Keňa chce nadviazať na juniorské MS, ktoré privítala v Nairobi tento rok. Pred štyrmi rokmi usporiadala aj šampionát do 18 rokov. O kandidatúru na MS 2025 však majú záujem aj iné mestá vrátane Tokia, ktoré tento rok hostilo olympijské hry.



"Formálne sme potvrdili náš záujem o organizovanie majstrovstiev sveta do piatka 1. októbra, čo bol dedlajn stanovený vedením Svetovej atletiky. Usporiadali sme už dva úspešné juniorské šampionáty na štadióne Kasarani v roku 2017 a auguste 2021, na ktorých bolo vytvorených množstvo osobných maxím i svetových rekordov. Zobrali sme si z nich veľa lekcií a realisticky môžeme teraz vyhlásiť, že nadišiel čas hostiť aj to najväčšie podujatie," uviedol šéf kenskej atletiky Jackson Tuwei podľa agentúry AFP.