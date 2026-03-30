Pondelok 30. marec 2026
Keňan Korir dostal päťročný dištanc po pozitívnom dopingovom náleze

Na archívnej snímke z 5. novembra 2023 kenský atlét Albert Korir končí na 2. mieste v kategórii mužov na maratóne v New Yorku. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Monako 30. marca (TASR) - Kenský atlét Albert Korir dostal päťročný zákaz činnosti po pozitívnom dopingovom náleze, ku ktorému sa priznal. Víťazovi maratónu v New Yorku z roku 2021 našli v krvi látku CERA, ktorá stimuluje tvorbu červených krviniek a zvyšuje prenos kyslíka.

Tridsaťdvaročný Korir mal pozitívny nález v troch rôznych vzorkách v októbri minulého roka v Keni počas tréningu na Newyorský maratón. Jednotka pre integritu v atletike vo svojom verdikte uviedla, že Keňana diskvalifikuje zo všetkých pretekov, na ktorých sa od októbra zúčastnil. Informovala o tom agentúra AP.
