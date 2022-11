Keňania Lokediová a Chebet vyhrali maratón v New Yorku

New York 6. novembra (TASR) - Keňania Sharon Lokediová a Evans Chebet vyhrali v nedeľu maratón v New Yorku.



Lokediová triumfoval pri svojom debute na tejto vzdialenosti časom 2:23:30 h. Druhá skončila Lonah Chemtai Salpeterová z Izraela s mankom sedem sekúnd. Majsterka sveta Gotytom Gebreslaseová z Etiópie skončila tretia so stratou ďalších deväť sekúnd. Chebet si pripísal double, keď v apríli zvíťazil aj v Bostone, čo sa mu podarilo ako prvému od roku 2011. V Central Parku dosiahol čas 2:08:41 h. Druhý Shura Kitata z Etiópie finišoval 13 sekúnd za ním, tretí skončil Abdi Nageeye z Holandska. Informovala agentúra dpa.