Keninová. S. Williamsová, Keysová a Stephensová do 2. kola US Open

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Johanna Kontová (V. Brit.-9) - Heather Watsonová (V. Brit.) 7:6 (7), 6:1,

Katrina Scottová (USA) - Natalia Vichľancevová (Rus.) 7:6 (3), 6:2,

Sara Sorribesová Tormová (Šp.) - Claire Liuová (USA) 6:2, 6:4,

Sofia Keninová (USA-2) - Yanina Wickmayerová (Belg.) 6:2, 6:2,

Alize Cornetová (Fr.) - Lauren Davisová (USA) 6:3, 1:6, 6:0,

Madison Keysová (USA-7) - Timea Babosová (Maď.) 6:1, 6:1,

Leylah Annie Fernandezová (Kan.) - Vera Zvonariovová (Rus.) 6:4, 7:5,

Anna Kalinská (Rus.) - Nina Stojanovičová (Srb.) 6:4, 6:3,

Serena Williamsová (USA-3) - Kristie Ahnová (USA) 7:5, 6:3,

Kaia Kanepiová (Est.) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:1, 6:2,

Ons Jabeurová (Tun.-27) - Katarzyna Kawová (Poľ.) 6:2, 7:6 (6),

Victoria Azarenková (Biel.) - Barbara Haasová (Rak.) 6:1, 6:2,

Arina Sobolenková (Biel.-5) - Oceane Dodinová (Fr.) 7:6 (1), 6:4,

Aľona Bolsovová Zadoinovová (Šp.) - Jil Teichmannová (Švajč.) 7:6 (3), 6:2,

Iga Swiateková (Poľ.) - Veronika Kudermetovová (Rus.-29) 6:3, 6:3,

Karolína Muchová (ČR-20) - Venus Williamsová (USA) 6:3, 7:5,

Oľga Govorcovová (Biel.) - Asia Muhammadová (USA) 6:1, 6:2,

Sloane Stephensová (USA-26) - Mihaela Buzarnescuová (Rum.) 6:3, 6:3,

Patricia Maria Tigová (Rum.) - Kurumi Narová (Jap.) 6:1, 6:0

Bernarda Perová (USA) - Zarina Dijasová (Kaz.) 7:6 (4), 6:0,

Sachia Vickeryová (USA) - Taylor Townsendová (USA) 6:2, 6:4,

Maria Sakkariová (Gr.-15) - Stefanie Vögeleová (Švaj.) 6:3, 3:6, 7:5,

Jekaterina Alexandrovová (Rus.-21) - Kim Clijstersová (Belg.) 3:6, 7:5, 6:1,

Donna Vekičová (Chor.-18) - Kristýna Plíšková (ČR) 3:6, 7:6 (6), 6:4





New York 2. septembra (TASR) - Americká tenistka Sofia Keninová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Víťazka Australian Open v úvodnom kole ako nasadená dvojka zdolala Belgičanku Yaninu Wickmayerovú hladko 6:2, 6:2.Darilo sa aj nasadenej trojke Serene Williamsovej. Keninovej krajanka si v americkom derby poradila s Kathie Ahnovou 7:5, 6:3 a stále živí šancu na zisk 24. grandslamového singlového titulu, ktorým by vyrovnala rekord Austrálčanky Margaret Courtovej.V 1. kole sa s turnajom rozlúčila Belgičanka Kim Clijstersová. Bývalá svetová jednotka a trojnásobná víťazka US Open prehrala s nasadenou dvadsaťjednotkou Ruskou Jekaterinou Alexandrovovou v troch setoch 6:3, 5:7 a 1:6.