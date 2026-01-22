< sekcia Šport
Kenská vytrvalkyňa Kosgeiová bude na OH 2028 reprezentovať Turecko
Prezradila, že sa k nej pridajú ďalší štyria krajania.
Autor TASR
Nairobi 22. januára (TASR) - Kenská vytrvalostná bežkyňa Brigid Kosgeiová bude na OH 2028 v Los Angeles reprezentovať Turecko. Tridsaťjedenročná strieborná medailistka z OH v Tokiu to oznámila v rozhovore pre agentúru AFP a prezradila, že sa k nej pridajú ďalší štyria krajania.
Kosgeiová počas kariéry vyhrala maratóny v Londýne, Chicagu, Madride i Tokiu. Proces získania tureckého občianstva začala v roku 2024. „Bolo to moje rozhodnutie a som šťastná, že budem súťažiť pod tureckou vlajkou v Los Angeles,“ uviedla Kosgeiová, ku ktorej sa pripojí aj Ronald Kwemoi - držiteľ striebra z Paríža 2024.
„Je to osobné rozhodnutie, títo bežci si vybrali a prijalo ich Turecko. Je to slobodný svet, pokiaľ dodržiavajú predpisy,“ povedal člen výkonného výboru Kenskej atletickej federácie Barnaba Korir.
