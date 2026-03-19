Kentoš ide do Kazachstanu s nováčikmi vrátane Okála
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš nominoval na marcový zápas v Kazachstane niekoľko nováčikov vrátane obrancu Mareka Okála. Jeho tím čaká 27. marca duel kvalifikácie budúcoročných ME v Albánsku a Srbsku na pôde Kazachstanu.
„Sokolíci“ zdolali na jeseň svojho nadchádzajúceho súpera 2:1, no ten má dlhodobo horšiu bilanciu vonku ako doma, kde získal aj všetky štyri body tejto kvalifikácie. Tím nedávno opätovne menil trénera a momentálne ho vedie Kajrat Nurdauletov. „Keďže súper opäť zmenil trénera, už tretíkrát v tejto kvalifikácii, je možné, že sa zmení aj ich herný štýl či rozostavenie na ihrisku. Musíme byť preto pripravení aj na takýto scenár. Nového trénera sme si zanalyzovali a urobíme všetko pre to, aby sme boli na zápas čo najlepšie pripravení. Očakávame náročné stretnutie, pretože už v novembrovom zápase súper ukázal svoju individuálnu kvalitu. Na úrovni kategórie U21 má veľmi dobrých hráčov, takže sa na tento duel musíme zodpovedne pripraviť,“ uviedol Kentoš.
Okál zaujal v žilinskom drese v mládežníckej Lige majstrov a prvé štarty už má aj za „áčko“. „Marek v poslednom období výrazne napredoval a na svoj vek podáva nezvyčajne stabilné výkony. Potvrdil to nielen v mládežníckej Lige majstrov, ale aj v najvyššej slovenskej súťaži medzi dospelými. Do nominácie sa dostal najmä vďaka svojej aktuálnej forme a v tomto zápase dostane príležitosť,“ avizoval Kentoš na adresu 17-ročného ľavého obrancu. Témou bolo i zotrvanie útočníka Jakuba Piru v slovenskej reprezentácii, keďže nedávno prijal aj české občianstvo. Hráč Baníka Ostrava je však v nominácii a Kentoš s ním počíta: „Podľa informácií, ktoré mám, Kubo Pira už pravdepodobne získal aj české občianstvo. Na svojom postoji zatiaľ však nič nezmenil a stále chce reprezentovať slovenskú dvadsaťjednotku. Bol som sa za ním aj za Artúrom Musákom osobne pozrieť v Ostrave a rozprávali sme sa. Z nášho rozhovoru som vôbec nemal pocit, že by chcel reprezentovať Česko. Otázne by bolo, ako by sa zachoval v prípade nominácie do českého 'áčka', ale to je zatiaľ len hypotetická situácia.“
K dispozícii nemá tentokrát stredopoliara a ťahúňa Maria Sauera z francúzskeho Toulouse, ktorý je nominovaný do A-tímu a u Kentoša figuruje medzi náhradníkmi. „Máme nastavený určitý systém aj pre takéto situácie. Už v minulosti sa stalo, že Mario bol nominovaný k seniorskému tímu, no na druhý zápas v kvalifikačnom cykle sa pripojil k reprezentácii do 21 rokov. Aj teraz ide skôr o proces, ktorý musíme mať pripravený, ak by taká možnosť nastala. Keďže momentálne hráme iba jeden zápas, nepredpokladám, že sa to stane. Ak by však táto možnosť vznikla, je Mario medzi náhradníkmi dvadsaťjednotky,“ vysvetlil Kentoš. V asociačnom termíne hrá jeho tím jeden ostrý zápas premiérovo od leta 2022, presun do Strednej Ázie je však komplikovaný. Zápas sa nekoná v Astane ani Almatoch, ale v meste Turkistan na juhu krajiny. „Čaká nás náročné cestovanie, ktoré potrvá približne 24 hodín. Z Viedne poletíme do Istanbulu, kde nás čaká krátky, asi šesťhodinový nočný prestoj. Odtiaľ budeme skoro ráno pokračovať do Šymkentu, kam let trvá približne päť hodín a treba počítať aj s časovým posunom. Po prílete nás ešte čaká približne 156-kilometrový presun autobusom, keďže zápas odohráme v Turkistane, ktorý je od väčších miest pomerne vzdialený. Verím však, že to zvládneme. Urobíme všetko pre to, aby sme sa čo najlepšie aklimatizovali. Rovnako aj náš lekársky tím spraví maximum, aby boli hráči na stretnutie čo najlepšie pripravení. Verím, že aj napriek náročnej ceste zápas zvládneme,“ dodal Kentoš.
V tabuľke D-skupiny sú Slováci druhí o dva body za Anglickom, ktoré však má zápas k dobru. Kazachovia sú na poslednej šiestej priečke o skóre za Moldavskom. Priamo na záverečný turnaj postúpi jeden tím zo šiestich z každej skupiny a najlepší spomedzi druhých tímov. Zvyšných osem čaká baráž.
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na zápas kvalifikácie ME 2027 v Kazachstane (27. marca v Turkistane):
Brankári: Dominik Ťapaj (FC Viktoria Plzeň), Adam Hrdina (Zbrojovka Brno), Jakub Badžgoň (MŠK Žilina)
Obrancovia: Hugo Pavek (AS Trenčín), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Jakub Jakubko (FK Teplice), Marek Okál (MŠK Žilina), Filip Mielke (FK Železiarne Podbrezová), Tomáš Jaššo (FC Petržalka), Nikolas Brandis (AS Trenčín)
Stredopoliari: Ján Murgaš (MFK Ružomberok), Samuel Gidi (FC Cincinnati), Artur Musák (FC Baník Ostrava), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Miroslav Sovič (FC Košice)
Útočníci: Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Andy Masaryk (Tatran Prešov), Patrik Dulay (FC Slovan Liberec), Milan Šimon Rehuš (FC Košice), Jakub Pira (FC Baník Ostrava), Adam Griger (ŠK Slovan Bratislava)
Realizačný tím:
Tréner: Jaroslav Kentoš
Asistent trénera: Tibor Goljan
Asistent trénera: Štefan Markulík
Tréner brankárov: Tomáš Čechovič
Kondičný tréner: Andrej Caban
Videoanalytik: Michal Slyško
Technický vedúci: Martin Hrnčír
Lekár: Jaroslav Južanin
Fyzioterapeut: Patrik Beňuš
Fyzioterapeut: Samuel Balucha
Kustód: Michal Beseda
Kustód: Peter Paulický
Media manažér: Jakub Homoľa
