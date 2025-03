Kentoš má v tíme SR 21 štyroch nováčikov

Bratislava 17. marca (TASR) - Slovenskú reprezentáciu do 21 rokov čaká posledná séria prípravných zápasov pred majstrovstvami Európy, ktoré bude hostiť od 11. do 28. júna. S výberom Nemecka sa stretne v Trnave v piatok 21. marca, o tri neskôr nastúpi na rovnakom mieste proti Francúzom.



Tréner Jaroslav Kentoš povolal do kádru štvoricu nováčikov, späť v tíme je aj útočník Adam Gaži z MFK Skalica. "Je to hlavne o aktuálnej výkonnosti chalanov. Káder uzavretý nie je, táto nominácia to potvrdila," uviedol Kentoš v pondelok na mediálnom brífingu v Šamoríne. Kouč slovenských mladíkov sa musí vyrovnať aj s absenciou Dominika Javorčeka, talentovaný krajný obranca začal v uplynulom období dostávať viac priestoru v nemeckom prvoligovom Kiele a tréner Francesco Calzona si ho vybral do národného mužstva. "Táto vec sa dá vnímať z dvoch uhlov pohľadu. Naša úloha je pripraviť hráčov pre áčko, sme radi, že hráči majú výkonnosť, aby sa dostali do jeho kádru. Na druhej strane sme vo finálnej fáze prípravy na šampionát a Dominik Javorček a aj ostatní hráči nám budú chýbať. S trénerom Calzonom sme však komunikovali, ohľadom uvoľnenia mladíkov pre šampionát sa vyjadril pozitívne. Uvidíme, aký bude postoj klubov."



Jedným z novicov je aj obranca Hugo Pávek. "Som veľmi vďačný za nomináciu. Teším sa, že spoznám chalanov a zistím, aký je level v dvadsaťjednotke. Vedel som, že ma sledujú, ale nevedel som, kedy ma povolajú. Konkurencia je veľmi silná a nominácia na zraz je pre mňa veľkou motiváciou. Chcem sa zlepšovať a nadviazať na výkonnosť, ktorú teraz mám. Budem sa snažiť ako viem a uvidíme, ako sa tréneri rozhodnú," vyhlásil hráč AS Trenčín.