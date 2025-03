Kentoš po dvoch prehrách 21-ky v príprave: Chlapci to odmakali

Trnava 25. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov majú za sebou kľúčovú časť prípravy na nadchádzajúce ME. Pred domácim šampionátom si v Trnave zmerali sily s náročnými súpermi v podobe Nemecka a Francúzska a hoci v oboch dueloch prehrali a tréner tímu Jaroslav Kentoš videl chyby, bojovnosť jeho zverencom nechýbala.



V piatkovom stretnutí s Nemeckom Slováci nevystrelili do priestoru bránky ani raz a napokon si pripísali tesnú prehru 0:1. V pondelkovom zápase im síce Francúzi nastrieľali štyri góly, ale ofenzívna aktivita tam zo strany Kentošovho tímu bola. Bránku Robina Rissera ohrozili niekoľkokrát. "Musíme si uvedomiť, že prvé dva góly sme inkasovali z prechodu po tom, čo sme držali loptu. Mali sme vzadu málo hráčov a prechod do obrany bol pomalý. Súper bol veľmi rýchly a dokázal trestať. Chlapci to odmakali, my si to zanalyzujeme a dobre sa na šampionát pripravíme," uviedol 50-ročný kouč po súboji s Francúzskom.



"Sokolíci" sa s týmto súperom naposledy stretli v októbri 2020, keď v odvetnom kvalifikačnom zápase o postup na ME 2021 prehrali v Štrasburgu 0:1. Pravý obranca Samuel Kopásek pripomenul obrovskú individuálnu kvalitu Francúzov. "Tí hráči hrajú top európske súťaže, kam sa chce dostať každý. Ukázalo nám to, na čom treba pracovať. Je to neskutočné tempo, ktoré v lige málokedy dosahujeme a myslím si, že nás to posúva," povedal 21-ročný hráč MŠK Žilina.



Slováci v pondelok nastúpili s viacerými zmenami v zostave. V porovnaní s piatkom už Kentoš nemal k dispozícii obrancu Dominika Javorčeka, ktorý odcestoval s A-tímom na odvetný duel o postup do B-divízie Ligy národov do Slovinska. Práve hráči ako on môžu byť na šampionáte rozdieloví. "Nehovorím, že máme úplne jasno v nominácii, ale máme odskúšaných hráčov v ťažkých zápasoch s rôznymi typmi súperov a uvidíme, ako dopadne naše vyjednávanie ohľadom tých, ktorí boli v áčku. Verím, že sa nám to podarí, všetci nás posilnia na šampionáte a následne zložíme najsilnejšiu možnú nomináciu," konštatoval Kentoš.



Na oba zápasy mu nebol k dispozícii najlepší strelec tímu Adrián Kaprálik, ktorý v januári utrpel nepríjemnú zlomeninu kosti v oblasti chodidla. Slovenský kormidelník dúfa, že do ME bude fit: "Absolvoval röntgen, dali mu dole sadru a ja verím, že sa to bude vyvíjať správnym smerom." Neprítomnosť žilinského útočníka pociťoval aj jeho kolega v ofenzíve Nino Marcelli. "Určite. Je to rozbehový rýchly hráč a chýbal všetkým," povedal krídelník Slovana Bratislava.



Jednou z preberaných tém bola po príprave nízka návštevnosť. Duel s Nemeckom sledovalo na tribúnach 1721 divákov, na súboj s Francúzskom sa prišlo pozrieť zhruba o dvesto menej. "Som z toho smutný. Ťažko sa mi to hodnotí, neviem čím to je. Na jeseň som bol rád, že nás prišli podporiť vo väčšom počte," povzdychol si Kentoš. "Ťažko povedať, čím to je. Neviem, aké krajiny sa ešte musia dotiahnuť, aby bola návštevnosť vyššia. Nemci a Francúzi sú európska špička," dodal Kopásek.



Pred šampionátom absolvuje reprezentácia kemp v Rakúsku, počas ktorého odohrá ešte jeden prípravný zápas proti Slovinsku. Na turnaji, ktorý sa uskutoční 11. až 28. júna vo ôsmich slovenských mestách, sa Slováci v základnej A-skupine stretnú so Španielskom, Talianskom a Rumunskom.