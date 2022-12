Kentoš po predĺžení zmluvy: Urobíme všetko, aby sme naplnili ciele

Bratislava 15. decembra (TASR) - Trénera slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslava Kentoša teší dôvera od členov Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ), ktorí mu schválili návrh na predĺženie zmluvy. Za cieľ si dáva postup s "dvadsaťjednotkou" na majstrovstvá Európy v roku 2025.



Kentoš prevzal tím v januári 2020 a v uplynulom kvalifikačnom cykle ho doviedol do barážového dvojzápasu o majstrovstvá Európy 2023. Slováci vyhrali prvý zápas nad Ukrajinou 3:2, v odvete však podľahli 0:3 a na šampionát nepostúpili. Na základe novej zmluvy zostane Kentoš pri kormidle "sokolíkov" aj na ďalší kvalifikačný cyklus, v prípade postupu na ME 2025 sa kontrakt automaticky predĺži aj na šampionát. "Ak by nám UEFA v januári pridelila usporiadanie daného turnaja, tak zmluva vyprší po Eure," uviedol v rozhovore pre oficiálny web SFZ Kentoš a doplnil: "Som rád, že som aj s mojím realizačným tímom dostal dôveru viesť mužstvo v ďalšom kvalifikačnom cykle. Spolu urobíme všetko, aby sme naplnili naše ciele."



Štyridsaťosemročný kouč bude spolupracovať s novou generáciou hráčov. "Máme prehľad o všetkých hráčoch s ročníkom narodenia 2002 aj o mladších, ktorí by mohli tvoriť náš výber," poznamenal. Počas novembrového asociačného termínu slovenskej reprezentácie do 20 rokov v Španielsku videl v akcii niektorých z týchto hráčov: "Keďže sa náš zraz U21 zrušil, tak sme využili možnosť ísť s asistentom Tiborom Goljanom na zraz tejto vekovej kategórie. Chalani sa pripravujú na majstrovstvá sveta a sme radi, že sme ich videli v tréningoch i v zápasoch. Je tam viacero dobrých hráčov s potenciálom byť v dvadsaťjednotke."



Ako ďalej prezradil, v realizačnom tíme SR 21 nastala jedna zmena. "Oslovil som všetkých doterajších členov, ktorí boli v realizačnom tíme v predchádzajúcej kvalifikácii. Zmena nastane na poste trénera brankárov, Pavla Kamescha nahradí Tomáš Čechovič, ktorý pôsobil v našom realizačnom tíme už aj počas niektorých zrazov uplynulého kvalifikačného cyklu," povedal Kentoš a poodhalil aj najbližšiu pracovnú náplň: "Budeme skautovať všetkých potencionálnych hráčov a zároveň sa pripravovať na marcový tréningový kemp s prípravnými zápasmi."



V zápasovom kolotoči s hráčmi "dvadsaťjednotky" bol naposledy v septembri, keď tím neprešiel v baráži cez Ukrajinu. "Odvtedy sme s kolegami dôkladne analyzovali predchádzajúci kvalifikačný cyklus a barážové zápasy, zároveň sme pripravili hodnotiacu správu pre výkonný výbor," dodal pre futbalsfz.sk Kentoš, ktorý pozorne sleduje aj vrcholiace majstrovstvá sveta v Katare. Vo finále medzi obhajcom titulu Francúzskom a Argentínou očakáva zaujímavý zápas: "Nastúpia v ňom dva top tímy s top hráčmi z najkvalitnejších súťaží. Budú rozhodovať detaily."