Kentoš pokračuje na lavičke reprezentácie do 21 rokov

Prehľad trénerov reprezentácie do 21 rokov od roku 1993



1993 – 1997 Milan Lešický



1997 – 1998 Jozef Barmoš



1998 – 2000 Dušan Radolský



2000 – 2001 Stanislav Griga



2002 – 2003 Mikuláš Komanický



2004 Ladislav Jurkemik



2004 – 2005 Jozef Bubenko



2006 Ladislav Petráš



2007 – 2009 Jozef Barmoš



2009 – 2010 Boris Kitka



2010 – 2011 Ľubomír Nosický



2011 – 2014 Ivan Galád



2015 – 2018 Pavel Hapal



2018 Oto Brunegraf



2018 – 2019 Adrian Guľa



od roku 2020 Jaroslav Kentoš

Čereňany 8. decembra (TASR) - Jaroslav Kentoš pokračuje na lavičke slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov. Členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na utorňajšom zasadnutí schválili návrh na uzatvorenie novej zmluvy so súčasným trénerom dvadsaťjednotky. Informoval o tom oficiálny web SFZ.Kentoš prevzal tím v januári 2020 a v uplynulom kvalifikačnom cykle ho doviedol do barážového dvojzápasu o majstrovstvá Európy 2023. Slováci vyhrali prvý zápas nad Ukrajinou 3:2, v odvete však podľahli 0:3 a na šampionát nepostúpili.