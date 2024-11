Kentoš pred duelmi s Holandskom a Portugalskom: Výborná previerka

Šamorín 11. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov v pondelok odštartovali prípravu pred poslednými dvoma zápasmi tohto roka. Mužstvo Jaroslava Kentoša čakajú neľahké súboje s papierovými favoritmi Holandskom a Portugalskom.



Obaja novembroví súperi patria do najužšej európskej špičky, o čom hovorí ich kvalifikačná bilancia. Holandsko je jediný z 52 tímov, ktorý nestratil ani bod a Portugalsko vyhralo deväť z desiatich zápasov. "Sú to tímy, ktoré sú na top úrovni a bude to pre nás výborná previerka pred šampionátom, kde nás budú čakať súperi takejto kvality. Sme radi, že nám súperi postupne gradujú," tešil sa Kentoš.



Príprava sa napriek vysokej kvalite nadchádzajúcich súperov nezmenila. "Je štandardná bez ohľadu na to, proti komu hráme. Čomu sme sa museli prispôsobiť, je to, že hráme už vo štvrtok a v pondelok. Z tohto hľadiska je proces prípravy na jednotlivé zápasy trochu skrátený," konštatoval 50-ročný kouč a na povzbudenie pripomenul niektoré dobré výkony z tohto roka: "Nejde len o zápas so Španielskom. Aj duely s Dánskom či Chorvátskom, ktorí sú pravidelní účastníci záverečných šampionátov, nám ukázali o čo sa môžeme oprieť a na čom môžeme postaviť svoj výkon."



V porovnaní s októbrovou reprezentačnou prestávkou urobil realizačný tím len jednu zmenu v 25-člennom kádri. Obrancu Sebastiana Kóšu zo Zaragozy vyradilo zranenie, ktoré utrpel v zápase Španielskeho pohára. Jeho miesto zaujal legionár z českého Chrudimu Patrik Leitner. O stabilizácii kádra s výhľadom na budúcoročné ME však Kentoš hovoriť nechcel. "Reagovali sme na aktuálnu výkonnosť futbalistov. Nominovali sme 25 hráčov po komunikácii s trénerom áčka Calzonom. Je možnosť, že niektorí by sa mohli pripojiť k áčku, keďže vieme, že sú tam nejaké zdravotné problémy," dodal tréner dvadsaťjednotky.



Medzi náhradníkov Kentoš siahnuť nemusel a s výnimkou Tadeáša Hájovského, ktorý mal virózu, mu boli všetci hráči k dispozícii. "Nejaké šrámy po víkendových zápasoch hráči majú, ale viac-menej všetci sú v poriadku a pripravení nastúpiť na štvrtkový zápas," uviedol tréner pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Slováci sa najskôr stretnú s výberom Holandska, zápas je na programe vo štvrtok o 17.30 h v Žiline. O štyri dni na to si v Trenčíne zmerajú sily s Portugalskom s úvodným výkopom o 18.00 h.