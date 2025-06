Kentoš pred záverečným zápasom Slovenska: Sme pokope a sme silní

Bratislava 16. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš očakáva v závere domácich ME ťažký boj. Pred posledným zápasom proti Rumunsku uznal kvalitu nadchádzajúceho súpera, ale zároveň vyzdvihol schopnosť svojich zverencov „oťukať“ sa z neúspechu a predvádzať svoju hru.



Slováci aj Rumuni budú hrať v utorkovom stretnutí A-skupiny „len“ o česť. Po tesných prehrách s favorizovanými Španielmi i Talianmi sú oba tímy bez bodov a s istotou budú chýbať vo štvrťfinále. So šampionátom sa chcú rozlúčiť víťazne. „Očakávam náročný zápas, lebo rumunské mužstvo má vysokú kvalitu. Myslím si, že ich celý trénerský štáb urobil s tímom veľmi dobrú prácu. Ukázali svoju kvalitu počas kvalifikačnej skupiny. Majú veľmi dobre organizovanú defenzívu, skvelé individuality smerom dopredu a vedia byť nebezpeční. Na druhej strane majú aj svoje slabiny a my sa ich pokúsime využiť,“ uviedol Kentoš na pondelkovej tlačovej konferencii.



Sklamanie jeho zverencov bolo po sobotnej prehre s Talianskom (0:1) očividné. Na Štadióne Antona Malatinského v Trnave mali mierne navrch a veľa im nechýbalo ani od remízy so Španielmi v otváracom zápase turnaja. „Nebolo to jednoduché, ale sme 'profíci' a čaká nás ďalší duel. Samozrejme, že tá herná kvalita tam bola a škoda, že to nebolo podporené výsledkami. Tie zápasy sú vo veľmi rýchlom slede a od začiatku som hráčov pripravoval na to, aby nesmútili alebo neoslavovali dlho. Nie je jednoduché zregenerovať a pripraviť sa na ďalšie stretnutie a musím ich pochváliť, že už v druhom zápase ukázali, že sa koncentrovali na svoje úlohy,“ povedal slovenský kouč. „Myslím si, že herne sme obidva zápasy zvládli veľmi dobre. Musím pochváliť aj trénerov, keďže to, čo sme trénovali, na súperov platilo. Vedeli sme ich dostať do bloku, takže veľký klobúk dole aj pred nimi a v podstate pred celým tímom. Škoda tej poslednej tretiny ihriska, že sme tam nevedeli pridať možno ešte viac kvality,“ dodal Tomáš Suslov.



Ofenzívny stredopoliar mal na turnaji dosiaľ takmer plnú minutáž, strelil gól a je jedným z najväčších lídrov tímu. V súboji s Talianmi patril medzi najviac faulovaných hráčov, no na nadchádzajúci duel by mal byť v poriadku. „Nebol to ľahký zápas ani pre mňa, ale myslím si, že na zajtra budem stopercentne pripravený. Dnes som trénoval s mužstvom, takže verím, že ešte dnes sa mi to zlepší,“ prezradil o svojom zdravotnom stave. Hráč talianskeho Hellasu Verona ďalej povedal, že sklamanie tímu je obrovské, ale vo svojom poslednom vystúpení chce dať za šampionátom pozitívnu bodku: „Všetci sme cítili, že sme mali na to, aby sme v tých zápasoch nejaké body získali. Ale to už je za nami a my sa musíme sústrediť na Rumunsko a aby sme ten duel zvládli a pevne verím, že konečne aj výsledkovo sa s mládežníckym futbalom a šampionátom rozlúčili dobre. Majú kvalitných hráčov, ktorí hrajú veľmi dobre v rumunskej lige a je o nich záujem aj v zahraničí. Určite to bude veľmi náročný zápas, ale my ho budeme chcieť výsledkovo zvládnuť, tak musíme byť stopercentne pripravení.“



Kentošova práca síce na turnaji nepriniesla výsledky, ale „sokolíci“ s favoritmi dokázali držať krok, za čo sa im odvďačili aj fanúšikovia. Pozitívne reakcie dostal tréner aj od hráčov. „Kľúčové bolo vytvoriť prostredie, aby sa tu každý cítil dobre a aby sa všetci správali profesionálne. Silu kolektívu nespoznáte v tom, keď je dobre a keď máte pozitívne výsledky, ale v kritických momentoch. My sme ich teraz zažili za posledných šesť dní dvakrát a sme stále pokope, sme silní, a to je asi pre mňa to najdôležitejšie,“ konštatoval 51-ročný kormidelník.



Čo sa týka základnej jedenástky, k priveľkej rotácii zrejme nedôjde. „Môj postoj je v tomto absolútne profesionálny. Hráme za Slovensko, hráme na ME a budeme sa snažiť podať čo najlepší výkon. Čo sa týka parametrov hry, nastavili sme si latku vysoko a nebudeme ju chcieť podliezť. Zostavu ovplyvňuje viac faktorov, vrátane únavy, ale rozhodneme sa v priebehu zajtrajšieho dopoludnia,“ avizoval Kentoš. Zápas s Rumunskom je na programe v utorok o 21.00 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. V rovnakom čase si v súboji o prvé miesto tabuľky v Trnave zmerajú sily Taliansko a Španielsko.