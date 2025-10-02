< sekcia Šport
Kentoš premiérovo povolal Piru: Je tu kvôli výkonnosti
Pira začal nový ročník v B-tíme ostravského tímu.
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Premiérovú pozvánku do slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov pred októbrovými zápasmi kvalifikácie ME proti Írsku a Moldavsku dostal 17-ročný útočník Jakub Pira. Slovenský mladík v úvode sezóny zaujal svojimi výkonmi v drese Baníka Ostrava a pozornosť na jeho osobu upriamili ako tréner 21-tky Jaroslav Kentoš, tak aj hlavný kormidelník slovenského „áčka“ Francesco Calzona.
Pira začal nový ročník v B-tíme ostravského tímu. V šiestich dueloch strelil šesť gólov a vypýtal si miesto v „áčku“ tradičného účastníka českej najvyššej súťaže. Svoj debut v základnej zostave v dueli 9. kola na pôde Mladej Boleslavi okorenil prvým gól už po necelých dvoch minútach. V uplynulých dňoch sa objavili informácie, že o jeho služby sa usiluje aj Česko, ktorého občianstvo by mohol získať, keďže sa narodil práve v Ostrave. „Ja s ním komunikujem, konkrétne toto sme nepreberali. On je v dvadsaťjednotke kvôli svojej výkonnosti. Blízko k nominácii bol už v septembri. Keď sa on raz rozhodne týmto smerom, tak s tým nič neurobíme. My ako tréneri urobíme maximum pre to, aby hral za Slovensko. Finálne rozhodnutie však bude na ňom,“ uviedol Kentoš na štvrtkovej tlačovej konferencii. Pira obliekal dres Slovenska v kategóriách do 17 a 18 rokov. Špecializovaný portál Transfermarkt odhaduje jeho trhovú cenu na 1,5 milióna eur.
Pred ním bol na rovnakej stoličke v priestoroch budovy Slovenského futbalového zväzu (SFZ) aj Kentošov trénerský kolega Calzona. Päťdesiatšesťročný Talian takisto spomenul, že Pira figuruje v jeho hľadáčiku a na ihrisku ho zaujal. „Veľmi sa mi tento hráč páči. Je výborne fyzicky a technicky zdatný. Neviem, kto má toto na starosti, ale mal by urobiť maximum, aby tento hráč reprezentoval Slovensko,“ reagoval Calzona na adresu slovenského mladíka.
Dvadsaťjednotka vstúpila do kvalifikačného cyklu rovnakým spôsobom ako A-tím. Po dvoch víťazstvách v septembrovom asociačnom termíne im patrí líderská pozícia v D-skupine. Slováci budú chcieť nadviazať na víťazstvá s Andorrou (3:0) a Moldavskom (3:2) aj v októbri. Najbližšie čaká „sokolíkov“ konfrontácia s rovesníkmi z Írska, ktorí nazbierali šesť bodov proti rovnakým súperom. „Írsko je kvalitatívne na vyššej úrovni ako Andorra a Moldavsko. Je to veľmi nepríjemný súper, ktorý má výbornú ofenzívu, defenzívu a správny balans. Hrajú vysoko intenzívny futbal, typický ostrovný, no nie je to len o nakopávaných loptách, ale majú dobre vybudovaný herný systém,“ povedal Kentoš.
Šéfa slovenskej lavičky v kategórii do 21 rokov teší aj menej problémov pri tvorbe nominácie. Pre októbrové súboje z nej vypadol kapitán Mário Sauer, ktorý si výkonmi vo francúzskom FC Toulouse vypýtal pozvánku do „áčka“. Opačným smerom do SR21 zamieril Tadeáš Hájovský z AS Trenčín, ktorému sa neušlo miesto v Calzonovom výbere. „Viac-menej sa nám zdravotný stav zlepšil oproti septembrovému zrazu. Sú tam nejaké zranenia, ale v tejto chvíli máme to najsilnejšie možné mužstvo,“ vyhlásil Kentoš.
V prípade Mária Sauera išlo o mix emócií. Na jednej strane si uvedomuje jeho stratu vo svojom mužstve, na tej opačnej je dobrou vizitkou, že si získal pozornosť Calzonu: „V prvom rade som rád, že dostal šancu v prvom tíme. Je to jeden z našich cieľov, je to výsledok jeho výkonov. Ja ako tréner som rád, že hráči dostanú šancu v ´áčku´. Z druhého hľadiska, je to náš kapitán a jeho líderské schopnosti nám budú chýbať. Verím, že jeho úlohu preberú ďalší hráči. Vracia sa k nám Hájovský, čiže to je súčasť procesu.“
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na zápasy kvalifikácie ME 2027 proti Írsku (10. októbra) a Moldavsku (14. októbra):
Brankári: Dominik Ťapaj (MFK Ružomberok), Adam Hrdina (Zbrojovka Brno), Dominik Kúdelčík (FC Vlašim)
Obrancovia: Hugo Pavek (AS Trenčín), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Jakub Jakubko (FK Teplice), Daniel Danihel (FK Teplice), Filip Mielke (FK Železiarne Podbrezová), Samuel Bagín (AS Trenčín), Matej Riznič (FK Teplice), Tobiáš Pališčák (MŠK Žilina)
Stredopoliari: Samuel Gidi (FC Cincinnati), Ján Murgaš (FC Adrira Wacker), Miroslav Sovič (FC Košice), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Karol Blaško (FC DAC 1904 Dunajská Streda)
Útočníci: Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Lukáš Prokop (MŠK Žilina), Adam Griger (FC Hradec Králové), Adrián Fiala (AS Trenčín), Jakub Pira (FC Baník Ostrava)
Realizačný tím:
Tréner: Jaroslav Kentoš
Asistent trénera: Tibor Goljan
Asistent trénera: Štefan Markulík
Tréner brankárov: Tomáš Čechovič
Kondičný tréner: Andrej Caban
Videoanalytik: Michal Slyško
Technický vedúci: Martin Hrnčír
Lekár: Jaroslav Južanin
Fyzioterapeut: Patrik Beňuš
Fyzioterapeut: Samuel Balucha
Kustód: Michal Beseda
Kustód: Peter Paulický
Media manžér: Jakub Homoľa
