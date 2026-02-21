Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kenworthy si za svojím odkazom z moču proti ICE stojí

Brit Gus Kenworthy počas finále mužského freestyle lyžovania na halfpipe na zimných olympijských hrách 2026 v talianskom Livigne v piatok 20. februára 2026. Foto: TASR/AP

Tridsaťštyriročný Kenworthy obsadil vo finále U-rampy šieste miesto. V disciplíne slopestyle vybojoval striebornú medailu na ZOH 2014 v Soči.

Autor TASR
Livigno 21. februára (TASR) - Britský akrobatický lyžiar Gus Kenworthy sa počas prebiehajúcich ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo neslávne preslávil svojím príspevkom na sociálnych sieťach. Pred piatkovým štartom U-rampy zanechal v snehu vulgárny odkaz „napísaný“ močom.

Kenworthy svojím gestom vyjadril odpor voči americkému Imigračnému a colnému úradu (ICE) a hoci za svoj čin dostáva vyhrážky smrťou, podľa vlastných slov ho neľutuje. „Na internete bolo okolo toho veľké haló. Zažil som vyhrážky, urážky a všetky tieto veci. Ale v konečnom dôsledku je to veľmi hlasná menšina a ja to vidím. Za tým, čo som povedal, si stojím. Ak si stojíte za svojimi slovami, konáte s významom a cieľom, nemyslím si, že vám to niekto môže vziať,“ citovala Brita agentúra DPA.

