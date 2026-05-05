Kerbaolová víťazkou 3. etapy Vuelty, Jenčušová obsadila 116. miesto
Kerbaolová uspela v záverečnom špurte pred Belgičankou Lotte Kopeckou a Kanaďankou Sarah van Damovou.
Autor TASR
A Coruňa 5. mája (TASR) - Francúzska cyklistka Cedrine Kerbaolová sa stala víťazkou tretej etapy ženskej edície Vuelty. Jazdkyňa tímu EF Education-Oatly triumfovala vo viac ako 121-kilometrovej etape z Padronu do A Coruňy v záverečnom špurte pred Belgičankou Lotte Kopeckou a Kanaďankou Sarah van Damovou. Slovenka Nora Jenčušová z tímu Vini Fantini-BePink obsadila 116. miesto so stratou 13:18 min.
Na čele celkového poradia zostáva Nemka Franziska Kochová z tímu FDJ United - SUEZ o dve sekundy pred Kopeckou a o štyri sekundy pred dnešnou víťazkou Kerbaolovou. Dvadsaťštyriročnej Jenčušovej patrí po troch zo siedmich etáp 117. priečka.
