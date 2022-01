Kerberová odletí do Melbourne na Australian Open bez zápasovej praxe

Melbourne 6. januára (TASR) - Nemecká tenistka Angelique Kerberová odletí na úvodný grandslamový turnaj roka Australian Open bez zápasovej praxe. Bývalá svetová jednotka musela po pozitívnom teste na koronavírus začať s prípravou neskôr a nebude štartovať na podujatí v Sydney. Do Melbourne zamieri 14. januára tri dni pred štartom hlavnej súťaže.



"Som sklamaná, že nebudem môcť odohrať prípravný turnaj v Sydney a otestovať si formu pred Australian Open. V decembri som mala pozitívny test na koronavírus, išla som do karantény a musela som zmeniť plán prípravy," uviedla pre agentúru DPA Kerberová, ktorá aj vlani zažila pred štartom Australian Open peripetie. Po prílete do krajiny musela byť v 14-dňovej izolácii, lebo v lietadle prišla do kontaktu s osobou, ktorá mala ochorenie COVID-19.