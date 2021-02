Kerberová po skorej rozlúčke hromžila na prísnu karanténu v Austrálii

Melbourne 8. februára (TASR) - Tohtoročné vystúpenie nemeckej tenistky Angelique Kerberovej na Australian Open trvalo iba 70 minút. Melbournska šampiónka z roku 2016 prehrala v 1. kole dvojhry s Američankou Bernardou Perovou hladko 0:6, 4:6. Pod skorú rozlúčku sa podľa jej slov výrazne podpísala prísna karanténa, ktorú absolvovala hneď po prílete do dejiska úvodného grandslamu sezóny.



Celkovo 47 hráčok a hráčov vrátane Kerberovej muselo v polovici januára nastúpiť do 14-dňovej izolácie. Na palube ich letu sa totiž objavil cestujúci s pozitívnym testom na koronavírus. "Museli sme byť zavretí v hotelovej izbe, nemohli sme vôbec trénovať. Určite to ovplyvnilo môj dnešný výkon. Ak hráte prvý súťažný zápas sezóny na grandslamovom turnaji, navyše proti súperke, ktorá nemusela byť v prísnej karanténe, na kurte sa to prejaví. Nevedela som sa dostať do správneho rytmu, chýbala mi úderová istota," uviedla Kerberová pre akreditované médiá.