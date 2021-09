Kerberová prehrala v osemfinále US Open s Fernandezovou

ženy - dvojhra - osemfinále:



Jelina Svitolinová (Ukr.-5) - Simona Halepová (Rum.-12) 6:3, 6:3

Leylah Annie Fernandezová (Kan.) - Angelique Kerberová (Nem.-16) 4:6, 7:6 (5), 6:2

Arina Sobolenková (Biel.-2) - Elise Mertensová (Bel.-15) 6:4, 6:1

Barbora Krejčíková (ČR-8) - Garbine Muguruzová (Šp.-9) 6:3, 7:6 (4)





New York 6. septembra (TASR) - Kanadská tenistka Leylah Annie Fernandezová postúpila do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open, keď v osemfinále zdolala za 2:18 h šestnástu nasadenú Nemku Angelique Kerberovú 4:6, 7:6 (5), 6:2. Fernandezová zdolala bývalú svetovú jednotku po tom, ako otočila nepriaznivý vývoj zápasu a po víťazstve v tajbrejku druhého setu dominovala v rozhodujúcom dejstve.Päťka turnaja Ukrajinka Jelina Svitolinová postúpila medzi najlepšiu osmičku, keď zdolala dvanástu nasadenú Rumunku Simonu Halepovú za 1:17 h v dvoch setoch 6:3, 6:3. Svitolinová pokračuje na dvorcoch vo Flushing Meadows v suverénnych výkonoch a zatiaľ nestratila v priebehu turnaja ani set.Ďalej ide aj druhá nasadená Bieloruska Arina Sobolenková. S Belgičankou Elise Mertensovou nemala veľké problémy, súperke dovolila uhrať len päť gemov.Víťazka Roland Garros Barbora Krejčíková zdolala Španielku Garbine Muguruzovú 6:3, 7:6 (4).