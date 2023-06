Kerberová sa plánuje vrátiť v ďalšej sezóne,ideálne na Australian Open

Berlín 25. júna (TASR) - Nemecká tenistka Angelique Kerberová sa plánuje vrátiť do tenisového kolotoča na začiatku budúcej sezóny. Jej prvý cieľ po prestávke po narodení dcéry je účasť na prvom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open, ktorý je na programe v januári.



"Vrátim sa na začiatku nadchádzajúcej sezóny. Zahŕňa to prípravné podujatia v Austrálii a možno aj United cup v Nemecku. Návrat na grandslamový turnaj v Melbourne je sen," uviedla pre nemecký týždenník Bild am Sonntag.



Kerberová si dala prestávku od tenisu pre narodenie dcéry Liany, ktorá prišla na svet vo februári. Trojnásobná grandslamová víťazka už začala s tréningom vo svojej tenisovej akadémii.