Kerberová ukončí kariéru po turnaji v Paríži

Paríž 25. júla (TASR) - Tenistka Angelique Kerberová vo štvrtok oznámila, že po olympijských hrách v Paríži ukončí svoju profesionálnu kariéru. Tridsaťšesťročná Nemka sa v prvom kole turnaja stretne s Naomi Osakovou z Japonska.



Kerberová počas svojej kariéry získala tri grandslamové trofeje. Triumfovala na Australian Open a US Open v roku 2016 a o dva roky neskôr pridala titul z Wimbledonu. Ku skompletizovaniu kariérneho grandslamu jej chýba iba triumf z Roland Garros, na rovnakých dvorcoch sa odohrá i olympijský turnaj.



"Ešte pred začiatkom hier môžem povedať, že na Paríž nezabudnem, pretože to bude môj posledný profesionálny turnaj v kariére. Hoci je toto rozhodnutie skutočne správne, nikdy to tak úplne nebudem cítiť. Jednoducho preto, že tento šport milujem celým svojím srdcom a som vďačná za všetko, čo mi do života dal," citovala z vyhlásenia Kerberovej agentúra AP.



Nemka získala olympijské striebro v Riu de Janeiro v roku 2016. "Je ešte veľa vecí, ktoré by som chcela povedať. Je taktiež veľa ľudí, ktorým chcem poďakovať. Všetko to urobím, keď odohrám svoj posledný zápas," dodala niekdajšia svetová jednotka.