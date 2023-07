Kerfoot podpísal dvojročnú zmluvu s Arizonou

New York 2. júla (TASR) - Kanadský hokejista Alexander Kerfoot podpísal dvojročnú zmluvu za 3,5 milióna dolárov s tímom NHL Arizona Coyotes. Informovala o tom oficiálna stránka klubu.



"Sme veľmi radi, že sme s Alexom podpísali dvojročný kontrakt. Je to šikovný, skúsený útočník s dobrou rýchlosťou, ktorý môže hrať kdekoľvek v našej zostave. Jeho skúsenosti a všestrannosť budú pre náš tím veľmi cenné," povedal generálny manažér Bill Armstrong.



Dvadsaťosemročný útočník v uplynulých štyroch sezónach obliekal dres Toronta Maple Leafs, v minulom ročníku odohral všetkých 82 zápasov v základnej časti so ziskom 32 bodov (10+22), v play off nastúpil na 11 duelov a strelil dva góly.