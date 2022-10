VIDEO: Kerio dosiahol na 99. ročníku maratónu mieru tretie víťazstvo

Na snímke skupina mužských favoritov počas 99. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v nedeľu 2. októbra 2022. Foto: TASR - Roman Hanc

Výsledky 99. ročníka MMM:



1. Reuben Kiprop Kerio (Keňa) 2:07:16,

2. Aychew Bantie Dessie 2:07:19,

3. Yohans Mehasha Tadesse 2:07:19,

4. Adane Kebede Gebre (všetci Etiópia) 2:07:21,

5. Daniel Kipchumba (Keňa) 2:07:46,

6. Abiyot Abinet Brihanu 2:08:51,

7. Zewudu Hallu Bekele (obaja Etiópia) 2:09:00,

8. Albert Kipkosgei Kangogo (Keňa) 2:11:24,

... 16. Marián ZIMMERMANN (SR) 2:28:19.



ženy:

1. Margaret Agaiová (Keňa) 2:24:04,

2. Ayantu Kumela Tadesseová (Etiópia) 2:24:29,

3. Emily Chepkemoi Arusiová (Keňa) 2:25:39.



majstrovstvá SR:



muži:

1. Marián Zimmermann 2:28:19,

2. Michal Kováč 2:30:51,

3. Rastislav Semánek 2:35:58.



ženy:

1. Ivana Lišková 2:54:20,

2. Jarmila Vitovičová 2:56:02,

3. Iveta Furáková 2:57:34.



Polmaratón:



muži:

1. Peter Ďurec 1:04:24,

2. Martin Rusina 1:09:34,

3. Radovan Tomeček (všetci SR) 1:11:34.



ženy:

1. Katarína Berešová-Pejpková 1:17:13,

2. Žofia Naňová 1:19:42,

3. Silvia Valová (všetky SR) 1:22:07



Inline:



muži:

1. Pavol Dzurák (SR) 39:18 min.,

2. Jan Jelínek (ČR) 39:18,

3. Miroslav Pražma (SR) 39:28.



ženy:

1. Renáta Karabová 41:20,

2. Claudia Dohaničová 43:59,

3. Radka Bukovská (všetky SR) 52:11.



Handbikeri:



muži:

1. Rafal Wilk 29:01,

2. Krzystof Plewa (obaja Poľ.) 31:31,

3. Maroš Orečný (SR) 31:31.



ženy:

1. Anna Oroszová 40:08,

2. Kristína Madajová 45:48,

3. Rebeka Urbanová (všetky SR) 1:22:44 hod.



Na snímke štart 99. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v nedeľu 2. októbra 2022. Foto: TASR - Roman Hanc

Víťazi MMM od roku 1999:



2022: Reuben Kerio (Keňa)



2021: Reuben Kerio (Keňa)



2020: Marek Hladík (SR)



2019: Hillary Kibiwott Kipsambu (Keňa)



2018: Raymond Kipchumba Choge (Keňa)



2017: Reuben Kiprop Kerio (Keňa)



2016: David Kemboi Kiyeng (Keňa)



2015: Samuel Kiplimo Kosgei (Keňa)



2014: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)



2013: Patrick Kiptanui Korir (Keňa)



2012: Lawrence Kimwetich Kimaiyo (Keňa)



2011: Elijah Kiprono Kemboi (Keňa)



2010: Gilbert Kiptoo Chepkwony (Keňa)



2009: Jacob Kipkorir Chesire (Keňa)



2008: Dejene Yirdawe (Etiópia)



2007: William Biama (Keňa)



2006: Edwin Kipchom (Keňa)



2005: David Maiyo (Keňa)



2004: Adam Dobrzynski (Poľsko)



2003: Grigorij Andrejev (Rusko)



2002: David Kariuki (Keňa)



2001: David Kariuki (Keňa)



2000: Ernest Kipyego (Keňa)



1999: Róbert Štefko (SR)

Košice 2. októbra (TASR) - Keňan Reuben Kiprop Kerio tretíkrát v kariére zvíťazil na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. V záverečnom šprinte na 99. ročníku podujatia uspel pred trojicou Aychew Dessie, Yohans Tadesse a Adane Gebre z Etiópie. Keriov čas 2:07:16 o 15 sekúnd zaostal za traťovým rekordom. Najväčší favorit na titul najlepšieho Slováka Tibor Sahajda z pretekov odstúpil.Najlepší slovenský výkon dosiahol domáci vytrvalec z Pro-body sport team Košic Marián Zimmermann s časom 2:28:19. Životným úspechom si vytvoril osobné maximum.Organizátori 99. ročníka neskrývali ambíciu pokoriť traťový rekord. Ten držal od roku 2012 Keňan Lawrence Kimaiyo, ktorý zvíťazil s časom 2:07:01 h. Vysoké ambície podporila aj účasť piatich elitných afrických bežcov s osobnými rekordmi pod rekordom MMM. Pre Keria to bola štvrtá účasť na MMM a tretím víťazstvom sa v historickom poradí dotiahol na Čecha Pavla Kantoreka. "," konštatoval víťaz.Zatiaľ čo absolútny rekord nepadol, v ženskej kategórii došlo po roku opäť k posunu najlepšieho času. Keňanka Margaret Agaiová triumfovala po úniku s časom 2:24:04, čím výrazne vylepšila maximum Ayantu Kumely Tadesseovej z Etiópie, ktorá vlani vytvorila rekord s časom 2:24:35. "," poznamenala Agaiová.Podľa očakávania sa od úvodu na čele usadila skupina afrických favoritov. Z pretekov už približne na 15 kilometri pre zdravotné problémy odstúpil Keňan Leonard Kipkoech Langat, ktorý bol jeden z piatich vytrvalcov s osobákom lepším než rekord košického maratónu. Elitná skupinka si držala vysoké tempo a na obrátke mala čas 1:03:30, ktorý naznačoval reálny útok na traťový rekord. Najlepší zo Slovákov Tibor Sahajda mal približne 5-minútovú stratu. Na 25 km elitná skupina zrýchlila tempo a cielila na rekord. Po 1:37 h sa zdalo, že Sahajda odstúpi, keďže si sadol na chodník s rezignovaným výrazom. Napokon sa však vrátil na trať a pokračoval. Tempo elitnej skupiny favoritov v tom čase udával maratónsky debutant Abiyot Abinet Brihanu. Postupne sa však roztrhala a do záverečných kilometrov bola na čele štvorica. Pre Sahajdu sa však MMM predsa len skončil predčasne a po svojej druhej "prestávke" sa už na trať nevrátil. Elitná štvorica si naďalej držala vysoké tempo, ktoré na záverečnom kilometri ešte vystupňovala. V záverečných metroch na Hlavnej ulici predviedla strhujúci šprint, ktorý vyústil do úniku Reubena Keria. Ten napokon nepokoril traťový rekord, pred trojicou etiópskych konkurentov triumfoval s tesným náskokom.