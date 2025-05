Kerley sa odhlásil z mítingu v Miami, zatkla ho polícia a je vo väzbe

Miami 2. mája (TASR) - Americký šprintér Fred Kerley sa odhlásil z víkendového mítingu Grand Slam Track v Miami. Polícia zatkla 29-ročného športovca v súvislosti s obvineniami z ublíženia na zdraví. Muži zákona ho zadržali vo štvrtok v okrese Broward na Floride.



Kerleyho obvinili z fyzického napadnutia a odviedli do väzby. Podľa agentúry AFP došlo k incidentu v oficiálnom hoteli víkendového podujatia. „Freda Kerleyho včera v noci zatkli. Incident je predmetom aktívneho vyšetrovania, a preto prosím smerujte všetky otázky na Úrad šerifa okresu Broward. Fred tento víkend súťažiť nebude,“ uviedli organizátori podujatia vo vyhlásení.



Američan má na konte titul majstra sveta z roku 2022 v behu na 100 m. V tejto disciplíne získal striebro na OH 2020 v Tokiu a pred rokom bronz v Paríži.



V uplynulých mesiacoch sa však niekoľkokrát dostal do stretu so zákonom. V januári ho zatkla polícia v Miami Beach po potýčke, pri ktorej použili aj paralyzér. Následne ho obvinili z napadnutia policajta, odporovania pri zatýkaní a výtržníctva. V inom prípade zas čelil obvineniam z domáceho násilia.