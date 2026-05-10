Nedela 10. máj 2026
Kerr bude naďalej viesť Golden State, zmluvu predĺžil o dva roky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

San Francisco 10. mája (TASR) - Basketbalistov Golden State Warriors bude v NBA aj naďalej trénovať Steve Kerr. S tímom sa dohodol na predĺžení kontraktu o ďalšie dve sezóny.

Kerr vedie Warriors 12 rokov a získal s nimi štyrikrát titul šampiónov, naposledy v roku 2022. Tím zo Severnej Kalifornie sa však už dvakrát v rade nedostal do play off. V tejto sezóne obsadil 10. priečku v Západnej konferencii a v play in nestačil na Phoenix. Informoval server ESPN.
