Kerr po Greenovej suspendácii vlastného zverenca kritizoval

San Francisco 17. novembra (TASR) - Tréner basketbalistov Golden State Warriors Steve Kerr verejne kritizoval vlastného hráča Draymonda Greena. Defenzívny špecialista a štvornásobný šampión ligy dostal dištanc na päť stretnutí za to, že v zápase proti Minnesote chytil pod krkom pivota súpera Rudyho Goberta. Podľa Kerra jeho zverenec zašiel priďaleko.



V utorkovom stretnutí sa už v úvode duelu dostali do konfliktu Klay Thompson a Jaden McDaniels, oboch následne vylúčili. Gobert sa snažil odtiahnuť Thompsona z potýčky a vtedy ho Green zozadu chytil okolo krku. "Nemám problém s tým, že sa snažil dostať Rudyho od Klaya. Lenže držal ho šesť, sedem sekúnd. Vyzeralo to príšerne, pre Draymonda i ligu. Draymond sa musí naučiť, ako neprekročiť hranicu. Nehovorím o vylúčeniach a technických chybách, tu ide o akty násilia a on už prekročil hranicu aj predtým," pripustil Kerr podľa ESPN.



Green si odpykáva dištanc v lige už po piatykrát v kariére. Vylúčiť sa nechal aj vo finále NBA v roku 2016 a jeho absencia v piatom zápase mohla byť jednou z príčin, prečo dokázal Cleveland otočiť sériu z 1:3 na 4:3 na zápasy.