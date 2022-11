Kessel nastúpil na 1000. duel v rade, Tortorella viedol 1400. zápas

Boston Bruins - Philadelphia Flyers 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)



Góly: 32. Nosek (Foligno, Zacha), 48. DeBrusk (Pastrňák, McAvoy), 51. Krejčí (Zacha, Lindholm), 57. Krejčí (Foligno, Hall) - 50. Tippett (Hayes, DeAngelo). Brankári: Ullmark - Hall, strely na bránku: 32:23, 17.850 divákov.



Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)



Góly: 28. Aho (Nečas), 51. Nečas (Slavin) - 8. Rodrigues, 35. Newhook (Manson, Johnson), 62. Lehkonen (Compher, Toews). Brankári: Raanta - Francouz, strely na bránku: 48:15, 18.680 divákov.



Columbus Blue Jackets - Montreal Canadiens 6:4 (2:0, 0:2, 4:2)



Góly: 8. Sillinger (Gudbranson, Christiansen), 17. Nyquist (Bayreuther, Činachov), 47. Jenner (Johnson, Gaudreau), 51. Kuraly (Robinson), 52. Olivier (Kuraly), 58. Kuraly (Gudbranson, Jenner) - 34. Harris (Suzuki, SLAFKOVSKÝ), 40. Anderson (Gallagher, Dvorak), 50. Gallagher (Dvorak, Hoffman), 52. Suzuki (Dach, Kovacevic). Brankári: Korpisalo - Montembeault, strely na bránku: 29:42, 14.914 divákov,

Florida Panthers - Dallas Stars 4:6 (0:4, 3:1, 1:1)



Góly: 28. Verhaeghe (Forsling, Bennett), 33. Luostarinen (Bennett, Tkachuk), 39. Reinhart (Ekblad, Montour), 54. Tkachuk (Bennett, Verhaeghe) - 5. Hintz (Seguin, Lindell), 16. Lundkvist (Faksa, Glendening), 16. Benn (Dellandrea, Johnston), 20. Seguin (Marchment), 31. Hintz (Robertson), 60. Dellandrea (Benn, Glendening). Brankári: Bobrovskij (21. Knight) - Wedgewood (35. Oettinger), strely na bránku: 44:29, 14.428 divákov.

Tampa Bay Lightning - Calgary Flames 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 9. Stamkos (Sergačov), 39. Kučerov (Stamkos, Sergačov), 46. Myers (Colton), 60. Kučerov (Hagel, Cole) - 45. Lindholm (Huberdeau, Toffoli). Brankári: Vasilevskij - Markström, strely na bránku: 24:40, 19.092 divákov.

Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 2:3 pp (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)



Góly: 16. Matthews (Bunting, Marner), 58. Nylander (Matthews, Rielly) - 16. Bratt (Haula, Smith), 24. Hischier (Zetterlund), 61. Šarangovič (Hughes). Brankári: Murray - Vaněček, strely na bránku: 27:33, 18.189 divákov.

Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins 4:6 (0:2, 2:1, 2:3)



Góly: 25. Duhaime (Foligno), 25. Eriksson Ek, 52. Eriksson Ek (Gaudreau, Brodin), 60. Dumba (Kaprizov, Zuccarello) - 9. Crosby (Guentzel, Rakell), 18. Poehling (Blueger, Archibald), 39. Letang (Crosby, Malkin), 46. Crosby (Guentzel, Jarry), 55. McGinn (Heinen, Carter), 57. Guentzel (Crosby, Pettersson). Brankári: Gustavsson - Jarry, strely na bránku: 23:32, 18.224 divákov.

Nashville Predators - New York Islanders 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)



Góly: 2. Forsberg (Josi, Pärssinen), 9. Sissons (Smith, Josi), 10. Niederreiter (McDonagh, Josi), 26. Pärssinen (Forsberg, Fabbro), 50. Pärssinen (Granlund, Josi) - 3. Pelech (Pulock), 36. Clutterbuck (Martin, Pelech), 45. Palmieri (Pageau, Romanov), 56. Pageau (Lee, Barzal). Brankári: Saros - Sorokin, strely na bránku: 31:33, 17.159 divákov.

St. Louis Blues - Washington Capitals 5:4 pp a sn (3:0, 1:2, 0:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 5. Schenn (Kyrou, Barbašov), 8. Bučnevič (Tarasenko, Leddy), 12. Krug (Thomas, Tarasenko), 39. O'Reilly (Leivo, Faulk), rozh. náj. Bučnevič - 36. Ovečkin (Strome), 38. Carlson (Dowd, Jensen), 56. Carlson (Kuznecov, Ovečkin), 57. Sheary (Kuznecov, Ovečkin). Brankári: Greiss - Lindgren, strely na bránku: 24:51, 18.096 divákov.

Winnipeg Jets - Anaheim Ducks 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)



Góly: 33. Connor (Dubois, Morrissey), 55. Connor (Gagner, Scheifele), 60. Connor (Scheifele, Pionk) - 11. Terry (Fowler, Carrick), 55. Zegras (Henrique, Fowler). Brankári: Hellebuyck - Gibson, strely na bránku: 32:31, 14.278 divákov.

Seattle Kraken - New York Rangers 3:2 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 3. McCann (Borgen, Eberle), 50. Schultz (Burakovsky, Dunn), 64. Schultz (Eberle, Dunn) - 15. Zibanejad (Kreider, Trocheck), 59. Trocheck (Goodrow, Fox). Brankári: Jones - Šesťorkin, strely na bránku: 32:30, 17.151 divákov.



Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)



Góly: 33. Pietrangelo (Eichel, Marchessault), 41. Carrier (Roy, Pietrangelo), 46. Stone (Pietrangelo, Stephenson), 59. Smith (Marchessault) - 52. Keller (Moser). Brankári: Thompson - Vejmelka, strely na bránku: 39:26, 17.708 divákov.



San Jose Sharks - Detroit Red Wings 4:7 (2:1, 0:2, 2:4)



Góly: 7. Labanc (Karlsson, Meier), 13. Nieto (Karlsson, Cicek), 49. Couture (Karlsson, Megna), 52. Karlsson (Labanc, Hertl) - 10. Hronek (Perron), 32. Perron (Larkin, Kubalík), 37. Walman (Rasmussen, Erne), 45. Veleno (Suter, Berggren), 54. Seider (Perron, Chiarot), 57. Suter (Copp), 59. Kubalík (Larkin). Brankári: Reimer - Husso, strely na bránku: 25:21, 14.134 divákov.

Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 10:33 0 1 1 0 2 2



Martin Fehérváry (Washington) 21:59 0 0 0 -1 0 2



Tomáš Tatar (New Jersey) 14:24 0 0 0 +1 0 2



Adam Ružička (Calgary) 12:08 0 0 0 -1 0 1



Pavol Regenda (Anaheim) 15:22 0 0 0 -1 0 1

New York 18. novembra (TASR) - Juraj Slafkovský si v noci na piatok pripísal prvú asistenciu v tejto sezóne v zámorskej NHL. Slovenský hokejista sa podieľal na góle obrancu Jordana Harrisa v 34. minúte, jeho Montreal však prehral na ľade Columbusu 4:6. Osemnásťročný krídelník má v tomto ročníku na konte štyri body (3+1).Harris svojim gólom znížil v zápase na 1:2, štyri minúty po tomto zásahu si Slafkovský odsedel dve minúty za podrazenie. Canadiens potom vyrovnali, no v tretej tretine domáci rozhodli o svojom triumfe. Slovenský reprezentant odohral 10:33 minút, na bránku vyslal dve strely. Blue Jackets bodovali vo štvrtom zápase za sebou, pomohol im k tomu dvomi gólmi Sean Kuraly a 38 zákrokmi Joonas Korpisalo.povedal pre nhl.com útočník Montrealu Brendan Gallagher (1+1). Columbus vyhral sedem z uplynulých ôsmich duelov proti Montrealu.V akcii bol aj ďalší Slovák, útočník Tomáš Tatar. Jeho New Jersey triumfovalo v Toronte 3:2 po predĺžení, rozhodol o tom gól Jegora Šarangoviča po 57 sekundách extra času. "Diabli" zvíťazili už v jedenástom zápase po sebe a vyrovnali tak svoju úspešnú sériu zo sezóny 2005/2006. Dlhšiu víťaznú sériu ťahali len v ročníku 2000/2001, vtedy zvíťazili v trinástich zápasoch za sebou. Skóre duelu otvoril v 16. minúte Auston Matthews, ale o 24 sekúnd neskôr vyrovnal Jesper Bratt. Devils dostal do vedenia kapitán Nico Hischier a duel poslal do predĺženia William Nylander gólom z 58. minúty. Tatar bol na ľade 14 minút a 24 sekúnd, zaznamenal plusový bod a dve strely.povedal Hischier.Tampa Bay doma zdolala Calgary 4:1, obranca Erik Černák chýbal v zostave domácich pre zranenie. V drese hostí nastúpil Adam Ružička, odohral 12:08 minút. Opäť ho tréner zaradil do prvého útoku, v tejto formácii hral už vo štvrtom zápase za sebou. Zaznamenal mínusový bod, jednu strelu na bránku a tri bodyčeky. “Blesky” vyhrali tretíkrát za sebou, dvakrát skóroval Nikita Kučerov a 39 zákrokov zaznamenal Andrej Vasilevskij.povedal tréner Jon Cooper.dodal kormidelník hostí Darryl Sutter.Pavol Regenda odohral v drese Anaheimu 15:22 minút, mal jednu mínusku a raz ohrozil bránku súpera. Okrem toho zblokoval päť striel. "Káčeri" podľahli vo Winnipegu 2:3, pričinil sa o to najmä domáci útočník Kyle Connor. Zaznamenal tretí hetrik v kariére, pričom rozhodujúci gól strelil 54 sekúnd pred koncom duelu. V prvých 14 zápasoch strelil Connor len dva góly po tom, ako v minulej sezóne zaznamenal 47 presných zásahov. “povedal 25-ročný Američan. Góly “káčerov” strelili Troy Terry a Trevor Zegras, Ducks prehrali štyri z posledných piatich zápasov. Duel sledovali v hľadisku aj klubové ikony Winnipegu Teemu Selänne a Teppo Numminen, ktorých pred zápasom uviedli do Siene sláy Jets.Po zlom štarte do sezóny sa prebudilo St. Louis, "bluesmani" zaznamenali piaty triumf v sérii. Washington zdolali 5:4 po nájazdoch, v drese hostí odohral obranca Martin Fehérváry 21:59 minút. Zaznamenal jednu mínusku, dve strely na bránku a päť bodyčekov. V šiestej sérii nájazdov rozhodol Pavel Bučnevič, ktorý strelil krásny gól aj v riadnom čase. Blues vyhrali napriek tomu, že stratili vedenie 3:0 a 4:2. Prvé víťazstvo v drese St. Louis vychytal Thomas Greiss, ktorý zlikvidoval 47 striel. “povedal Greiss, ktorý prišiel do St. Louis v lete. Dva góly Capitals vo svojom 900. zápase v kariére strelil obranca John Carlson, kapitán Alex Ovečkin zaznamenal svoj 789. presný zásah v kariére a pridal aj dve asistencie. Washington má stále veľkú maródku, prehral štyri z posledných piatich.Phil Kessel nastúpil na 1000. zápas bez prerušenia a hoci nebodoval, tešil sa z víťazstva Vegas nad Arizonou 4:1. Golden Knights mu pred zápasom pripravili malú ceremóniu.povedal Kessel, ktorý nevynechal zápas NHL od 3. novembra 2009 a je “profiligy.Colorado vyhralo na ľade Caroliny 3:2, v predĺžení rozhodol o triumfe obhajcov Stanley Cupu Artturi Lehkonen. V bránke Avalanche žiaril Pavel Francouz, ktorý zaznamenal 46 zákrokov. Coloradu stačilo na víťazstvo len 15 striel. “,” povedal tréner Hurricanes Rod Brind’Amour.Roope Hintz oslávil 26. narodeniny dvomi gólmi a prispel k víťazstvu Dallasu na ľade Floridy 6:4. Fínsky útočník bodoval v desiatom zápase za sebou. Zápas nedochytal hosťujúci brankár Scott Wedgewood, ktorý si v druhej tretine bez cudzieho zavinenia zranil chrbát a ľadovú plochu opustil na nosidlách. “” povedal kormidelník Stars Peter DeBoer.Boston vyhral aj desiaty domáci zápas od začiatku novej sezóny, keď vďaka dvom gólom Davida Krejčího zdolal Philadelphiu 4:1. Bruins sú už len jedno domáce víťazstvo od vyrovnania rekordu NHL, ktorý držia hráči Floridy Panthers (2021-22) a Chicaga Blackhawks (1963-64). “povedal Krejčí. Flyers prehrali piatykrát za sebou, ich tréner John Tortorella viedol v NHL 1400. zápas. Rodák z Bostonu sa stal prvým Američanom, ktorý dosiahol tento míľnik.Roman Josi zaznamenal štyri asistencie a pomohol Nashvillu k víťazstvu 5:4 nad New Yorkom Islanders. Opäť zažiaril 21-ročný fínsky útočník Juuso Pärssinen (2+1), ktorý po príchode z farmy nazbieral vo svojich prvých troch zápasoch v NHL štyri body. Center “Matthew Barzal mal asistenciu, ale stále čaká na prvý gól v sezóne. V 18 dueloch nazbieral 19 asistencií.Pittsburgh vyhral v Minnesote 6:4, Sidney Crosby nazbieral štyri body (2+2). Seattle zdolal NY Rangers 3:2, v predĺžení rozhodol svojim druhým gólom v zápase Justin Schultz. Brankár “Jaroslav Halák kryl chrbát Igorovi Šesťorkinovi. Detroit vyhral v San Jose 7:4, nerozhodný stav zlomil v tretej tretine prvým gólom v zápase obranca Moritz Seider./pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/