Kessie prestúpil z Barcelony do Al Ahli

Barcelona 9. augusta (TASR) - Futbalista Pobrežia Slonoviny Franck Kessie prestúpil z FC Barcelona do Al Ahli za 12,5 milióna eur.



Pre saudskoarabský klub je to ďalšia výrazná posila. Počas leta získal aj brazílskeho útočníka Roberta Firmina z Liverpoolu, senegalského brankára Edouarda Mendyho z Chelsea a Riyada Mahreza z Manchestru City.



Dvadsaťšesťročný stredopoliar Kessie prišiel do Barcelony vlani v lete po piatich sezónach v AC Miláne, s ktorým získal v roku 2022 taliansky titul. S Barcelonou vyhral ligu i Superpohár.