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Kessie sa rozhodol vrátiť do Atalanty Bergamo

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Futbalista Pobrežia Slonoviny Franck Kessie. Foto: TASR - AP

Kessie naposledy pôsobil v saudskoarabskom Al-Ahli, v 42 súťažných zápasoch zaznamenal 12 gólov.

Autor TASR
Rím 29. augusta (TASR)- Taliansky futbalový klub Atalanta Bergamo získal do svojho tímu 29-ročného stredopoliara Francka Kessieho. Reprezentant Pobrežia Slonoviny sa po siedmich rokoch vracia do klubu, kde odštartoval európsku časť svojej kariéry.

Kessie naposledy pôsobil v saudskoarabskom Al-Ahli, v 42 súťažných zápasoch zaznamenal 12 gólov. Po konci angažmánu prejavili záujem o jeho služby viaceré tímy zo Serie A, spomínal sa najmä Juventus Turín a AS Rím. Staronová posila Atalanty podpísala podľa agentúry AFP viacročný kontrakt.
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