Belgický cyklista Keukeleire sa vyliečil z ochorenia COVID-19

Brusel 5. júna (TASR) - Belgický cyklista Jens Keukeleire sa vyliečil z ochorenia COVID-19. Člen tímu Education First ešte podstúpi niekoľko testov, aby lekári zistili, či choroba neovplyvnila jeho srdce a pľúca.



Belgičan sa pred vypuknutím pandémie stihol z zúčastniť na pretekoch Tour Down Under v Austrálii či klasiky Kuurne-Brusel-Kuurne. Správu zverejnil portál Cycling News.