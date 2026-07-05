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Kevin Gabor sa po piatich rokoch vrátil do Banskej Bystrice

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Na snímke zľava Kevin Gábor (Zvolen) a Patrik Bačík (Banská Bystrica) počas zápasu 33. kola hokejovej Tipos extraligy HKM Zvolen – HC '05 Banská Bystrica 5. januára 2024 vo Zvolene. Foto: TASR - Ján Krošlák

Gabor hral za „baranov“ v ročníku 2020/21, keď nastúpil na 15 stretnutí v základnej časti bez zisku bodu.

Autor TASR
Banská Bystrica 5. júla (TASR) - Kevin Gabor si znovu oblečie dres HC '05 Banská Bystrica. Dvadsaťšesťročný rodák zo Švédska sa vrátil pod Urpín po piatich rokoch.

Gabor hral za „baranov“ v ročníku 2020/21, keď nastúpil na 15 stretnutí v základnej časti bez zisku bodu. Jeden gól strelil v dvoch dueloch play off. Následne sa vrátil do Švédska, kde pôsobil v nižších súťažiach. Po návrate na Slovensko strávil väčšinu času v Žiare nad Hronom, odkiaľ putoval na striedavé štarty do HKM Zvolen. V uplynulom ročníku odohral 35 zápasov v základnej časti za HK Poprad. Strelil v nich dva góly a pridal rovnaký počet asistencií. Informáciu o Gaborovom prestupe priniesol oficiálny portál banskobystrického klubu.
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