Serena Williamsová postúpila do 2. kola US Open a oddialila rozlúčku

ženy - dvojhra - 1. kolo:

Serena Williamsová (USA) - Danka Koviničová (ČH) 6:3, 6:3

Ľudmila Samsonovová (Rus.) - Sara Bejleková (ČR) 6:3, 6:1

Aleksandra Kruničová (Srb.) - Jelina Avanesjanová (Rus.) 6:4, 6:4

Anett Kontaveitová (Est.-2) - Jaqueline Adina Cristianová (Rum.) 6:3, 6:0

Šuaj Čang (Čína) - Jil Teichmannová (Švajč.-30 6:4, 6:2

Shelby Rogersová (USA-31) - Arantxa Rusová (Hol.) 3:6, 6:3, 6:4

Wang Ťi-ju (Čína) - Diane Parryová (Fr.) 5:7, 6:3, 6:3

Ajla Tomljanovičová (Austr.) - Karolína Muchová (ČR) 6:3, 7:6 (5)

Elena-Gabriela Ruseová (Rum.) - Daria Savilleová (Austr.) 3:6, 6:2, 6:4

Barbora Krejčíková (ČR-23) - Fernanda Contrerasová Gomezová (Mex.) 6:0, 6:4

Harriet Dartová (V. Brit.) - Daria Kasatkinová (Rus.-10) 7:6 (8), 1:6, 6:3

Madison Keysová (USA-20) - Dajana Jastremská (Ukr.) 7:6 (3), 6:3

Jevgenija Rodinová (Rus.) - Martina Trevisanová (Tal.-27) 7:5, 6:1

Rebecca Marinová (Kan.) - Magdalena Frechová (Poľ.) 6:2, 6:3





New York 30. augusta (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Us Open. Šesťnásobná newyorská šampiónka zdolala v úvodnom kole Danku Koviničovú z Čiernej Hory za 100 minút 6:3, 6:3 a oddialila rozlúčku s kariérou.Bývalá svetová jednotka v priebehu augusta avizovala, že tohtoročný US Open bude s najväčšou pravdepodobnosťou jej posledný turnaj v kariére. Štadión Arthura Asha bol v noci na utorok vypredaný. V hľadisku okrem Sereninho manžela, mamy Oracene a dcérky Olympie nechýbali celebrity na čele s bývalým americkým prezidentom Billom Clintonom či legendárnym boxerom Mikeom Tysonom.Američanka nastúpila na center v špeciálnych čiernych šatách. Začala nervózne, hneď v prvom geme spravila dve dvojchyby, no rýchlo sa otriasla. Podržala si podanie, následne súperku brejkla a jala sa vedenia 2:0. Koviničová síce otočila na 3:2, no záver setu patril držiteľke 23 grandslamových singlových titulov V dôležitých momentoch sa Američanka mohla spoľahnúť na kvalitné prvé podanie. O osude druhého dejstva rozhodol Williamsovej brejk za stavu 2:2. Jej ďalšou súperkou bude druhá nasadená Estónka Anett Kontaveitová, ktorá si poradila s Rumunkou Jacqueline Adinou Cristianovou 6:3, 6:0.uviedla v pozápasovom rozhovore Serena Williamsová, ktorá sa po boku sestry Venus predstaví aj v ženskom debli. .Britská tenistka Harriet Dartová sa v 1. kole postarala o prekvapenie, keď vyradila desiatu nasadenú Rusku Dariu Kasatkinovú 7:6 (8), 1:6, 6:3. Američanka Madison Keysová sa potráplla s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou, finalistka z roku 2017 však v pozícii turnajovej dvadsiatky napokon zvíťazila 7:6 (3), 6:3.