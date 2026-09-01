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Keysová postúpila do 2. kola dvojhry na US Open

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Americká tenistka Madison Keysová odvracia loptičku Ruske Aline Kornejevovej v 1.kole na grandslamovom tenisovom turnaji US Open v New Yorku 1. septembra 2026. Foto: TASR/AP

Vlaňajšia šampiónka Australian Open zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej dvadsaťdvojky Rusku Alinu Kornejevovú 7:5, 6:4.

Autor TASR
,aktualizované 
New York 1. septembra (TASR) - Americká tenistka Madison Keysová postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vlaňajšia šampiónka Australian Open zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej dvadsaťdvojky Rusku Alinu Kornejevovú 7:5, 6:4. Začiatky zápasov na vonkajších kurtoch v New Yorku posunuli pre dážď.

Vždy je náročné hrať v 1. kole grandslamového turnaja proti mladej hráčke, ktorá nemá čo stratiť a ide si za svojimi údermi. Bola som nervózna, našťastie som však zvládla koncovky oboch setov. Bolo to vybojované víťazstvo,“ uviedla v pozápasovom interview Keysová, ktorá v roku 2017 postúpila vo Flushing Meadows až do finále. V ňom podľahla krajanke Sloane Stephensovej.

ženy - dvojhra - 1. kolo:

Madison Keysová (USA-22) - Alina Kornejevová (Rus.) 7:5, 6:4
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