< sekcia Šport
Keysová postúpila do 2. kola dvojhry na US Open
Vlaňajšia šampiónka Australian Open zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej dvadsaťdvojky Rusku Alinu Kornejevovú 7:5, 6:4.
Autor TASR,aktualizované
New York 1. septembra (TASR) - Americká tenistka Madison Keysová postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vlaňajšia šampiónka Australian Open zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej dvadsaťdvojky Rusku Alinu Kornejevovú 7:5, 6:4. Začiatky zápasov na vonkajších kurtoch v New Yorku posunuli pre dážď.
„Vždy je náročné hrať v 1. kole grandslamového turnaja proti mladej hráčke, ktorá nemá čo stratiť a ide si za svojimi údermi. Bola som nervózna, našťastie som však zvládla koncovky oboch setov. Bolo to vybojované víťazstvo,“ uviedla v pozápasovom interview Keysová, ktorá v roku 2017 postúpila vo Flushing Meadows až do finále. V ňom podľahla krajanke Sloane Stephensovej.
„Vždy je náročné hrať v 1. kole grandslamového turnaja proti mladej hráčke, ktorá nemá čo stratiť a ide si za svojimi údermi. Bola som nervózna, našťastie som však zvládla koncovky oboch setov. Bolo to vybojované víťazstvo,“ uviedla v pozápasovom interview Keysová, ktorá v roku 2017 postúpila vo Flushing Meadows až do finále. V ňom podľahla krajanke Sloane Stephensovej.
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Madison Keysová (USA-22) - Alina Kornejevová (Rus.) 7:5, 6:4
Madison Keysová (USA-22) - Alina Kornejevová (Rus.) 7:5, 6:4