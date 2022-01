Keysová postúpila do semifinále dvojhry po triumfe nad Krejčíkovou

Ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Madison Keysová (USA) - Barbora Krejčíková (ČR-4) 6:3, 6:2

Melbourne 2ť. januára (TASR) - Americká tenistka Madison Keysová sa druhýkrát v kariére prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Vo štvrťfinále po výbornom výkone vyradila štvrtú nasadenú Češku Barboru Krejčíkovú hladko 6:3, 6:2. V dueli o postup do finále nastúpi proti víťazke súboja medzi najvyššie nasadenou domácou Austrálčankou Ashleigh Bartyovou a Američankou Jessicou Pegulovou.Keysová má v úvode sezóny skvelú formu. Pred Australian Open triumfovala na turnaji WTA v Adelaide a v Melbourne predvádza svoj najlepší tenis. Proti Krejčíkovej počas celého zápasu famózne podávala, vlaňajšiu šampiónku Roland Garros prevýšila na returne i vo výmenách. Jej veľká zbraň bol drvivý forhend, ktorým si vytvárala dobré pozície na zakončenie výmen. Keysová si prvýkrát zahrala v semifinále Australian Open v januári 2015, o dva a pol roka neskôr bola vo finále US Open.V uplynulej sezóne sa však trápila a vypadla z elitnej svetovej päťdesiatky. "" uviedla Keysová v pozápasovom rozhovore.