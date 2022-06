Keysová sa pre zranenie odhlásila z Wimbledonu

Londýn 25. júna (TASR) - Blížiaci sa grandslamový turnaj vo Wimbledone bude bez americkej tenistky Madison Keysovej. Devätnásta nasadená hráčka sa z neho odhlásila iba dva dni pred jeho štartom. Dôvodom sú problémy s brušným svalstvom, informovala AFP.



Dvadsaťsedemročná Keysová dosiahla v All England Clube najlepší výsledok v roku 2015, keď sa dostala do štvrťfinále. V hlavnom pavúku dvojhry zaujme jej miesto krajanka Coco Vandewegheová.



"Nanešťastie prišlo zranenie v najhoršej možnej chvíli. Som sklamaná, ale zdravie je na prvom mieste. Moje telo potrebuje čas, aby sa dalo stopercentne zdravotne do poriadku. Fanúšikovia v Londýne, vidíme sa o rok," napísala Keysová na sociálnej sieti Twitter.