< sekcia Šport
Keysová úspešne vykročila za obhajobou, Plíškovej víťazný návrat
Ďalej ide aj bývalá svetová jednotka Češka Karolína Plíšková, Američku Sloane Stephensovú zdolala 7:6 (7) a 6:2.
Autor TASR,aktualizované
Melbourne 20. januára (TASR) - Americká tenistka Madison Keysová úspešne vstúpila do grandslamového turnaja Australian Open. Minuloročná víťazka ženskej dvojhry triumfovala v prvom kole nad Ukrajinkou Oleksandrou Olynikovou 7:6 (6) a 6:1.
„Bolo neuveriteľné prvýkrát nastupovať od minulého roka, keď som schádzala z kurtu ako šampiónka. Som veľmi šťastná, že som naspäť v Melbourne. Na začiatku som bola veľmi nervózna, ale rada tu hrám. Bolo mi prízvukované, že nie je mnoho úradujúcich víťaziek, preto si to treba vážiť a užiť. Po počiatočnej nervozite sa mi napokon podarilo uspieť. Mala som proti sebe neuveriteľnú súperku, začala veľmi dobre a skomplikovala mi to. Keď som sa upokojila, našla svoj spôsob a verila svojim strelám, tak som verila tomu, že prídu dobré veci,“ vyjadrila sa Keysová v pozápasovom rozhovore priamo na kurte.
Ďalej ide aj bývalá svetová jednotka Češka Karolína Plíšková, Američku Sloane Stephensovú zdolala 7:6 (7) a 6:2. Víťazka 17 turnajov prednedávnom oznámila plnohodnotný návrat na kurty po dlhotrvajúcich zdravotných problémoch. „Australian Open patrí celkovo k mojim najobľúbenejším turnajom a preto som bola smutná, keď som sa nemohla pred rokom kvôli zraneniu zúčastniť. Celkovo som neodohrala veľa duelov, ale pracovala som tvrdo na svojom návrate. Verila som, že sa mi tu podarí ešte raz zahrať si. Som tu, postúpila som do druhého kola, čiže viac šťastná ani nemôžem byť,“ uviedla Plíšková.
Pozíciu rebríčkovo lepšie postavenej hráčky potvrdila Kazaška Jelena Rybakinová, Slovinku Kaju Juvanovú zdolala 6:4 a 6:3. „Nebol to jednoduchý zápas. V prvom sete som sa trápila, ale potešilo ma moje podanie. Kaja je dobrou tenistkou a ja verím, že si spolu ešte veľakrát zahráme. V zápase som sa snažila sústrediť na svoju hru, býva to o čosi ľahšie, keď mám dobrý servis. Boli tam drobné chyby, ale bol to prvý zápas a ja dúfam, že to bude už len lepšie,“ prezradila Rybakinová svoje dojmy z víťazstva v prvom kole.
„Bolo neuveriteľné prvýkrát nastupovať od minulého roka, keď som schádzala z kurtu ako šampiónka. Som veľmi šťastná, že som naspäť v Melbourne. Na začiatku som bola veľmi nervózna, ale rada tu hrám. Bolo mi prízvukované, že nie je mnoho úradujúcich víťaziek, preto si to treba vážiť a užiť. Po počiatočnej nervozite sa mi napokon podarilo uspieť. Mala som proti sebe neuveriteľnú súperku, začala veľmi dobre a skomplikovala mi to. Keď som sa upokojila, našla svoj spôsob a verila svojim strelám, tak som verila tomu, že prídu dobré veci,“ vyjadrila sa Keysová v pozápasovom rozhovore priamo na kurte.
Ďalej ide aj bývalá svetová jednotka Češka Karolína Plíšková, Američku Sloane Stephensovú zdolala 7:6 (7) a 6:2. Víťazka 17 turnajov prednedávnom oznámila plnohodnotný návrat na kurty po dlhotrvajúcich zdravotných problémoch. „Australian Open patrí celkovo k mojim najobľúbenejším turnajom a preto som bola smutná, keď som sa nemohla pred rokom kvôli zraneniu zúčastniť. Celkovo som neodohrala veľa duelov, ale pracovala som tvrdo na svojom návrate. Verila som, že sa mi tu podarí ešte raz zahrať si. Som tu, postúpila som do druhého kola, čiže viac šťastná ani nemôžem byť,“ uviedla Plíšková.
Pozíciu rebríčkovo lepšie postavenej hráčky potvrdila Kazaška Jelena Rybakinová, Slovinku Kaju Juvanovú zdolala 6:4 a 6:3. „Nebol to jednoduchý zápas. V prvom sete som sa trápila, ale potešilo ma moje podanie. Kaja je dobrou tenistkou a ja verím, že si spolu ešte veľakrát zahráme. V zápase som sa snažila sústrediť na svoju hru, býva to o čosi ľahšie, keď mám dobrý servis. Boli tam drobné chyby, ale bol to prvý zápas a ja dúfam, že to bude už len lepšie,“ prezradila Rybakinová svoje dojmy z víťazstva v prvom kole.
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Madison Keysová (USA-9) - Oleksandra Olyniková (Ukr.) 7:6 (6), 6:1, Tereza Valentová (ČR) - Maya Jointová (Aust.-30) 6:4, 6:4, Taylah Prestonová (Aust.) - Šuaj Čang (Čína) 6:3, 2:6, 6:3, Karolína Plíšková (ČR) - Sloane Stephensová (USA) 7:6 (7), 6:2, Janice Tjenová (Ind.) - Leylah Fernandezová (Kan.-22) 6:2, 7:6 (1), Ashlyn Kruegerová (USA) - Sára Bejleková (ČR) 6:3, 6:3, Varvara Gračevová (Fr.) - Viktorija Golubicová (Švaj.) 6:1, 2:6, 6:1, Sin-jü Wang (Čína) - Anhelina Kalininová (Ukr.) 6:3, 6:3, Linda Fruhvirtová (ČR) - Lulu Sunová (N. Zél.) 6:3, 7:5, Kateřina Siniaková (ČR) - Panna Udvardyová (Maď.) 6:1, 6:2, Julia Grabherová (Rak.) - Elisabetta Cocciarettová (Tal.) 7:5, 2:6, 6:4, Jelena Rybakinová (Kaz.-5) - Kaja Juvanová (Slov.) 6:4, 6:3, Anna Kalinská (Ukr.-31) - Sonay Kartalová (V. Brit.) 7:6 (3), 6:1
Madison Keysová (USA-9) - Oleksandra Olyniková (Ukr.) 7:6 (6), 6:1, Tereza Valentová (ČR) - Maya Jointová (Aust.-30) 6:4, 6:4, Taylah Prestonová (Aust.) - Šuaj Čang (Čína) 6:3, 2:6, 6:3, Karolína Plíšková (ČR) - Sloane Stephensová (USA) 7:6 (7), 6:2, Janice Tjenová (Ind.) - Leylah Fernandezová (Kan.-22) 6:2, 7:6 (1), Ashlyn Kruegerová (USA) - Sára Bejleková (ČR) 6:3, 6:3, Varvara Gračevová (Fr.) - Viktorija Golubicová (Švaj.) 6:1, 2:6, 6:1, Sin-jü Wang (Čína) - Anhelina Kalininová (Ukr.) 6:3, 6:3, Linda Fruhvirtová (ČR) - Lulu Sunová (N. Zél.) 6:3, 7:5, Kateřina Siniaková (ČR) - Panna Udvardyová (Maď.) 6:1, 6:2, Julia Grabherová (Rak.) - Elisabetta Cocciarettová (Tal.) 7:5, 2:6, 6:4, Jelena Rybakinová (Kaz.-5) - Kaja Juvanová (Slov.) 6:4, 6:3, Anna Kalinská (Ukr.-31) - Sonay Kartalová (V. Brit.) 7:6 (3), 6:1