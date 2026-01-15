< sekcia Šport
Keysová vypadla na turnaji WTA v Adelaide vo štvrťfinále dvojhry
Victoria Mboková (Kan.-8) - Madison Keysová (USA-2) 6:4, 4:6, 6:2.
Autor TASR
Adelaide 15. januára (TASR) - Americká tenista Madison Keysová vypadla vo štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 500 v austrálskom Adelaide. Obhajkyňa titulu na grandslamovom Australian Open a druhá nasadená hráčka turnaja v Adelaide nestačila vo štvrtkovom súboji na osmičku pavúka Victoriu Mbokovú z Kanady, ktorej podľahla 4:6, 6:4, 2:6.
dvojhra - štvrťfinále:
Kimberly Birrellová (Aus.) - Jaqueline Cristianová (Rum.) 5:7, 6:1, 7:5, Victoria Mboková (Kan.-8) - Madison Keysová (USA-2) 6:4, 4:6, 6:2, Diana Šnajderová (Rus.-9) - Emma Navarrová (USA-6) 6:3, 6:3
