Keysová vyradila na US Open Pegulovú a postúpila do štvrťfinále

ženy - dvojhra - osemfinále:



Madison Keysová (USA-17) - Jessica Pegulová (USA-3) 6:1, 6:3

New York 4. septembra (TASR) - Americká tenistka Madison Keysová sa suverénnym spôsobom prebojovala do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom Us Open. Turnajová sedemnástka deklasovala v osemfinále tretiu nasadenú krajanku Jessicu Pegulovú 6:1, 6:3. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke súboja medzi wimbledonskou šampiónkou Češkou Markétou Vondroušovou a ďalšou Američankou Peyton Stearnsovou.Keysová mala počas celého zápasu s Pegulovou vysokú percentuálnu úspešnosť prvého podania, výborne returnovala. V úvodnom sete sa finalistka US Open z roku 2017 prezentovala 14 víťaznými údermi. Pegulová sa nevedela chytiť na returne, vo výemnách robila príliš veľa nevynútených chýb. V druhom dejstve za stavu 3:3 opäť prišla o servis a Keysová už dotiahla stretnutie do víťazného konca. Pegulovej odplatila vlaňajšiu prehru z turnaja WTA v San Diegu.