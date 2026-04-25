Sobota 25. apríl 2026Meniny má Marek
KFC Komárno - MFK Skalica 0:2 v 7. kole skupiny o udržanie sa

Na snímke sprava Lukas Leginus zo Skalice, Damián Bariš zo Skalice, ktorý premenil pokutový kop a Lukáš Šimko zo Skalice sa tešia počas zápasu 10. kola futbalovej Niké ligy medzi MFK Skalica a FC DAC 1904 Dunajská Streda v nedeľu 5. októbra 2025 v Skalici. FOTO Foto: TASR - Martin Medňanský

Autor TASR
Zlaté Moravce 25. apríla (TASR) - Futbalisti Komárna prehrali v sobotnom zápase 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa so Skalicou 0:2. V tabuľke tak padli na predposledné miesto a sú o skóre pred Prešovom, s ktorým majú lepšiu bilanciu vzájomných stretnutí. Skalica naopak poskočila o jednu priečku a je desiata, tri body nad pásmom zostupu.

Veľkú šancu Komárna nevyužil Šimon Šmehyl, ktorý v 18. minúte nepremenil penaltu. To sa na druhej strane podarilo po polhodine hry Petrovi Pudhorockému a v nadstavenom čase spečatil výhru striedajúci Philip Onyedika. Predposledné miesto znamená baráž s druhým najlepším tímom druhej ligy, mužstvo na poslednej pozícii zostúpi priamo a na jeho úkor sa vráti do najvyššej súťaže Banská Bystrica.

sumár - 7. kolo nadstavbovej časti Niké ligy:

skupina o udržanie sa:

KFC Komárno - MFK Skalica 0:2 (0:1)

Gól: 30. Pudhorocký (z 11 m), 90.+4. Onyedika. Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Straka. ŽK: Šmehyl, Szücs, Šimko, Ožvolda, Žák - Morong, Abdullahi, Ujlaky, Bariš, Pudhorocký

Komárno: Dlubáč - Szücs (57. Jones), Šimko, Kiss, Ožvolda (80. Ganbayar), Rudzan - Mustafič (67. Druga), Šmehyl, Žák - Boďa (57. Mashike), Bayemi (67. Domonkos)
Skalica: Junas - Suľa, Ujlaky, Suver, Morong (46. Černek) - Nagy (61. Mášik), Bariš - Daniel (90.+3. Leginus), Pudhorocký, Abdullahi (85. Šimko) - Potočný (61. Onyedika)
