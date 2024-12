KFC Komárno remízovali s FC Košice 1:1 v 16. kole

KFC Komárno - FC Košice 1:1 (1:0)



Góly: 25. Ganbayar - 65. Medved. Rozhodcovia: Marhefka – Košecký, Kuba, ŽK: Sylvestr - Varga, Krivák



Komárno: Dlubáč - Šmehyl, Pillár (35. Šimko), Špiriak, Rudzan - Ožvolda (85. Németh), Nagy (54. Pastorek) - Tamás (55. Bayemi), Žák, Ganbayar - Sylverstr



Košice: Šípoš - Kružliak, Krivák, Gorosito (69. Innocenti) - Fabiš, Gallovič, Varga, Jones (69. Dos Santos) - Faško - Medved, Niarchos (69. Miljanič)

Zlaté Moravce 1. decembra (TASR) - Futbalisti KFC Komárno remizovali v nedeľňajšom zápase 16. kola Niké ligy v Zlatých Moravciach s FC Košice 1:1. Pre nováčika súťaže to bola prvá remíza v sezóne, ktorou ukončil sériu štyroch prehier. S 13 bodmi na konte je o skóre na 10. mieste pred Trenčínom a o bod pred Skalicou. Košičania remizovali štvrtýkrát v rade a s 19 bodmi sú na priebežnom 6. mieste.Hráči Komárna po niekoľkých sľubných šanciach išli do vedenia v 25. minúte, Ganbolda ideálne zareagoval na rohový kop Sylvestra a hlavičkou prekonal Šípoša - 1:0. Hostia postupne pridali na aktivite a po dvoch neuznaných góloch sa mohli radovať v 65. minúte. Vargovu prihrávku do šestnástky spracoval Niarchos, ktorý prihral lepšie postavenému Medvedovi pred odkrytú bránu - 1:1.