KFC Komárno s AS Trenčín v 8. kole skupiny o udržanie sa bez gólov

8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy, skupina o udržanie sa:



KFC Komárno - AS Trenčín 0:0



Rozhodovali: Ruc – Vorel, Poláček, ŽK: Špiriak, Žák – Yakubu Pavek, Fiala



Komárno: Dlubáč – Rudzan, Šimko, Pillár, Špiriak – Ožvolda (70. Ganbold), Kubista – Sliacky (61. Tamás), Žák, Šmehyl – Tóth (60. Sylvestr)

Trenčín: Sláviček – Skovajsa, Bessilé, Bondarenko, Pavek – Yakubu – Goss, Bariš (80. Sallam) - Fiala (66. Nsumoh), Suleiman (61. Jepihhin), Gajdoš (67. Doesburg)

Komárno 3. mája (TASR) - Futbalisti KFC Komárno remizovali v 8. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa s AS Trenčín 0:0. V tabuľke skupiny sú druhí o bod za Michalovcami, Trenčanom patrí štvrtá priečka.Hostia sa mohli ujať vedenia v 38. minúte, no hlavička Basilleho skončila na brvne. Na začiatku druhého polčasu nevyužil ďalšiu veľkú šancu Trenčína Fiala. V závere sa v drese AS nepresadil ani striedajúci Jepihhin a tak sa zrodila bezgólová remíza.