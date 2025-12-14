Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
KFC Komárno v zápase s FC Košice 1:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

O troch bodoch pre FC rozhodol v 88. minúte striedajúci Miroslav Sovič. Komárno prehralo v druhom zápase z uplynulých troch.

Autor TASR
Zlaté Moravce 14. decembra (TASR) - Futbalisti Košíc získali v Niké lige druhé víťazstvo za sebou. V nedeľnom zápase 18. kola zvíťazili v Zlatých Moravciach nad Komárnom 2:1. O troch bodoch pre FC rozhodol v 88. minúte striedajúci Miroslav Sovič. Komárno prehralo v druhom zápase z uplynulých troch.



18. kolo Niké ligy

KFC Komárno - FC Košice 1:2 (0:1)

Góly: 49. Tamás – 35. Száraz (vlastný), 88. Sovič. Rozhodcovia: Gemzický – Hrmo, Čajka, bez kariet.

Komárno: Száraz – Špiriak (84. Krčík), Pillár, Šimko, Šmehyl – Gamboš (69. Ožvolda), Kiss – Tamás (84. Bayemi), Žák, Palán (75. Ganbold) – Mashike (75. Boďa)

Košice: Dabrowski – Ďurko (80. Kakay), Kružliak, Teplan – Kovács (69. Magda), Jakúbek, Zsigmund (85. Metu), Madleňák – Gallovič – Čerepkai, Rehuš (69. Sovič)





