KFC Komárno zvíťazilo nad zápasom FK Železiarne Podbrezová 1:0
Siedme Komárno sa tak v tabuľke bodovo vyrovnalo šiestym „železiarom“, oba tímy majú na konte 18 bodov, Podbrezová však má lepšie skóre.
Autor TASR
Komárno 22. novembra (TASR) - Futbalisti Komárna zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 15. kola Niké ligy nad Podbrezovou 1:0. O tesnom triumfe domácich rozhodol v 11. minúte nadstaveného času z pokutového kopu Šimon Šmehyl.
Hostia mohli ešte v samom závere vyrovnať, ale brankárovi Benjamínovi Szárazovi pomohla po zakončení Radka Šilera ľavá žrď. Siedme Komárno sa tak v tabuľke bodovo vyrovnalo šiestym „železiarom“, oba tímy majú na konte 18 bodov, Podbrezová však má lepšie skóre.
Niké liga - 15. kolo:
KFC Komárno - FK Železiarne Podbrezová 1:0 (0:0)
Gól: 90.+11 Šmehyl (z 11 m). Rozhodcovia: Valent – Pozor, Zemko, ŽK: M. Šimko, Kiss, Pastorek (všetci Komárno), 230 divákov.
KFC Komárno: Száraz – Krčík (76. Bayemi), Špiriak, Pillár, Rudzan – Šmehyl, M. Šimko, Kiss (86. Pastorek), Tamás (65. Ganbold) – Gamboš (76. T. Németh) – Mashike Sukisa.
FK Železiarne Podbrezová: Jurička – Mielke, Luka, Markovič – Kováčik, Štefánik (88. Paraj), Chyla, Deml – Galčík, Šiler, Sanusi (82. Palumets)
