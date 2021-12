Kanadského hokejistu Khairu prepustili z nemocnice

Chicago 8. decembra (TASR) - Kanadského hokejistu Jujhara Khairu prepustili v stredu z nemocnice. Hráča Chicaga Blackhawks hospitalizovali počas nočného zápasu NHL s New Yorkom Rangers (2:6) po nepríjemnom hite Jacoba Troubu.



"Napriek očividnému zraneniu sú jeho prognózy výborné a očakávame, že sa zotaví," povedal tímový doktor Michael Terry: "V tomto momente je skoro na to, aby sme povedali dátum jeho návratu." Útočník sa po prevzatí nahrávky v druhej tretine pozeral do zeme, keď ho obranca jazdcov zrazil na ľad úderom pleca do brady. Khaira si tvrdo narazil hlavu a prestal sa hýbať. Informácie priniesla agentúra AP.